04. 02. 2021
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Урядова комісія з розслідування причин виникнення пожежі в Харкові: перевірено 1205 соціальних об’єктів по всій Україні

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Під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відбулося чергове засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що сталася 21 січня 2021 р. по вул. Нижній Гиївській, 150, у Харкові. Внаслідок пожежі загинуло 16 літніх людей: 15 на місці трагедії та одна людина померла в лікарні.

У ході засідання члени Комісії заслухали та обговорили доповіді представників Національної поліції, Міністерства соціальної політики України, Харківської обласної державної адміністрації щодо ходу розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, надання допомоги сім’ям загиблих і постраждалим внаслідок трагедії та ходу перевірок соціальних установ по всій Україні.

Станом на 2 лютого вже перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центри для алко- та наркозалежних. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Членами Комісії доручено відповідальним органам продовжити перевірки і доповісти про їх остаточні результати 9 лютого.

«Перед нами стоїть два завдання: виявлення точної кількості соціальних закладів, які працюють нелегально, і після усунення всіх можливих порушень виведення їх максимальної кількості у легальну площину та розробка законодавства, яке фактично буде регулювати роботу сфери надання соціальних послуг. Тільки так можна покласти кінець функціонуванню соціальних «об’єктів-невидимок», а отже і унеможливити подібні харківській трагедії», - зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов

За дорученням Комісії, Міністерство соціальної політики разом з Міністерством юстиції України продовжать роботу над спрощенням порядку отримання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб’єктів господарювання, які їх надають.

Робота Урядової комісії і остаточні результати перевірок соціальних об’єктів та висновки роботи тимчасового органу будуть оприлюднені 19 лютого.

Міністерство розвитку громад та територій України

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