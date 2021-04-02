Мінцифри допомагає українцям розібратися з електронним підписом

Близько 1,5 тис. людей зареєструвалися для перегляду серіалу про електронний підпис на платформі Дія.Цифрова освіта.

Курс покликаний навчити українців використовувати всі можливості ЕП та вже сьогодні отримувати дедалі більше послуг зі свого смартфона чи комп’ютера.

Із 7 серій тривалістю 4-9 хвилин ви дізнаєтеся:

що таке електронний підпис та які він дає можливості

де його отримати

як використовувати

як безпечно його зберігати

як підписати документ.

Крім україномовної версії, серіал доступний жестовою мовою.

«Електронний підпис — це перший крок для отримання усіх переваг цифрового світу, сучасна альтернатива традиційної візи від руки. Він не такий на вигляд, як ваш підпис, але має таку саму юридичну силу. Всі дані у файлі зашифровані, тому використовувати ЕП зручно і безпечно. Цей освітній серіал допоможе українцям ближче познайомитися з технологією цифрового підпису і сміливо використовувати його для свої потреб», - наголосила Людмила Рабчинська, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг.

Мінцифри разом із партнерами спрямовує багато зусиль на популяризацію цифрових технологій, щоб українці без остраху користувалися ними для ведення своїх справ, здобуття освіти, комунікації та бізнесу.

Головна мета Мінцифри — 100% державних послуг в Україні мають бути доступними онлайн. І вже з вересня країна запрацює в режимі paperless. А щоб працювати з цифровими документами, знадобиться електронний підпис.

Кожен може безкоштовно переглянути серіал на платформі Дія.Цифрова освіта .

Мінцифри висловлює вдячність партнерам — Програмі ООН із відновлення та розбудови миру — за те, що поява такого корисного серіалу стала можливою.

Міністерство цифрової трансформації України