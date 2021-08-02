08. 02. 2021
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1530 одиниць техніки та 1858 робітників працюють для ліквідації наслідків негоди на дорогах державного значення

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Для ліквідації наслідків негоди на дорогах державного значення наразі працюють 1530 одиниць техніки та 1858 робітників. Автошляхи обробляються протиожеледними матеріалами, а проїзна частина та узбіччя чистяться від снігу.

Покриття на автодорогах в більшості регіонів засніжене, у південних областях місцями ожеледиця. Протягом останньої доби найбільше засніжило Вінницьку, Волинську, Житомирську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Київську та Черкаську області. Там випало від 3-х до 15 см снігу. Слабкий сніг спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях. На Миколаївщині – сніг з дощем та ожеледиця. На перевальних ділянках доріг на Закарпатті та Львівщині – дощ. Вишківський перевал на Івано-Франківщині засніжений.

 Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Укравтодору: (044) 287–11–40. А у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням руху через погодні умови, обов’язково звертайся до чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у своїй області. Їх номери доступні /за посиланням/.

 Також для водіїв великогабаритного транспорту працюють майданчики для відстою, розташовані вздовж доріг державного значення. Вони позначені на онлайн-мапі /за посиланням/.

 Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування продовжує безперервно стежити за змінами погодних умов.

 

Міністерство інфраструктури України

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