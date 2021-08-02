1530 одиниць техніки та 1858 робітників працюють для ліквідації наслідків негоди на дорогах державного значення

Для ліквідації наслідків негоди на дорогах державного значення наразі працюють 1530 одиниць техніки та 1858 робітників. Автошляхи обробляються протиожеледними матеріалами, а проїзна частина та узбіччя чистяться від снігу.

Покриття на автодорогах в більшості регіонів засніжене, у південних областях місцями ожеледиця. Протягом останньої доби найбільше засніжило Вінницьку, Волинську, Житомирську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Київську та Черкаську області. Там випало від 3-х до 15 см снігу. Слабкий сніг спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях. На Миколаївщині – сніг з дощем та ожеледиця. На перевальних ділянках доріг на Закарпатті та Львівщині – дощ. Вишківський перевал на Івано-Франківщині засніжений.

Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Укравтодору: (044) 287–11–40. А у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням руху через погодні умови, обов’язково звертайся до чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у своїй області. Їх номери доступні /за посиланням/.

Також для водіїв великогабаритного транспорту працюють майданчики для відстою, розташовані вздовж доріг державного значення. Вони позначені на онлайн-мапі /за посиланням/.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування продовжує безперервно стежити за змінами погодних умов.

Міністерство інфраструктури України