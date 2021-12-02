Рекомендації МОН у зв’язку зі складними погодними умовами

У зв’язку зі складними погодними умовами та зниженням температури повітря, Міністерство освіти і науки України рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.

Про це йдеться в листі МОН до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

«Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо», – зазначено в листі Міністерства.

Додатково інформуємо, що відповідно до пункту 7 розділу V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, при надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.

Нагадуємо, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про плани щодо розвитку дистанційної освіти і діджиталізації.

МОН України