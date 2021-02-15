Безпека дорожнього руху є пріоритетним напрямком у розвитку інфраструктури

На сьогодні одним з пріоритетних завдань Уряду залишається підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. У державному бюджеті ми передбачили кошти для того, щоб ця програма була успішно реалізована. На 2021 рік у програмі передбачено близько 2,5 млрд грн для реалізації заходів. Про це заявив заступник Міністра фінансів Олександр Кава під час зустрічі з представниками Міністерства інфраструктури України.

У рамках зустрічі експерти Міністерства фінансів та Міністерства інфраструктури обговорили питання фінансування та реалізації заходів у рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

«У 2020 році в Україні за даними Національної поліції зареєстровано понад 168 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 3541 людина та травмовано 31 974 осіб. Ми бачимо, що на сьогодні в Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є вищим ніж середньоєвропейський показник.

Одним з ефективних шляхів реалізації програми є забезпечення відповідних безпечних умов перевезення пасажирів залізничним транспортом. Це дозволить зменшити навантаження на міжміський та міський громадський транспорт, а також підвищить рівень захищеності самих пасажирів в цілому», - заявив Олександр Кава.

Зокрема, в 2021 році кошти в сумі близько 2,5 млрд грн будуть направлені на побудову та удосконалення:

200 пішохідних переходів;

20 кільцевих розв’язок;

ліквідацію 5 місць концентрації ДТП;

забезпечення працівників поліції, ДСНС та медиків необхідним обладнанням, що дасть можливість більш ефективніше реагувати на ДТП та рятувати життя постраждалих;

здійснення габаритно-вагового контролю за перевантаженими вантажівками, які є джерелом підвищеної небезпеки.

Детальніше ознайомитися з Державною програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період з 2021 - 2023 року можна за посиланням.

Кабінет Міністрів України