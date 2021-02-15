Олексій Чернишов: ЖКГ має величезний потенціал розвитку

Під час відкриття другого Всеукраїнського Форуму «Україна-30. Платіжки» Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що від ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства значною мірою залежить соціальний клімат в країні та добробут громадян.

Ключовим завданням Міністерства розвитку громад та територій є збалансований розвиток кожного регіону та країни в цілому. В основі такого розвитку – створення умов для комфортного проживання громадян. Тож стабільна робота житлово-комунального господарства є вкрай важливим фактором, котрий впливає на рівень добробуту. Наразі є необхідність якісного оновлення відповідної інфраструктури в усіх областях.

«Сфера ЖКГ має величезний потенціал розвитку. За активного будівництва нового житла обсяг споживання житлово-комунальних послуг постійно зростає. А від ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства значною мірою залежить соціальний клімат в країні», – зазначив Олексій Чернишов.

Він також підкреслив важливість державного контролю якості надання послуг ЖКГ і правильність нарахувань монополістами розмірів плати за спожиті комунальні послуги. Наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти (№ 4403 та № 4404), розроблених за активної участі Мінрегіону, прийняття яких дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Вона стане арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг.

Однією із сфер роботи органу стане перевірка економічного обґрунтування тарифів на комунальні послуги та контроль якості теплопостачання, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами, управління багатоквартирними будинками. А також об’єктивно оцінка технічного стану мереж та систем комунальних об’єктів. Інспектори будуть здійснювати як планові, так і поза планові перевірки на основі звернень споживачів.

Форум «Україна 30. Платіжки» триває в Києві з 15 по 17 лютого.

Кабінет Міністрів України