Обговорення НЕС-2030: Агросектор до 2030 року має стати основою економічного сталого розвитку України

Агросектор України зорієнтований на ключові перетворення — фіналізацію земельної реформи, реалізацію національного проекту зрошення і меліорації, запровадження повноцінного інституту аграрного страхування. Про це йшлося під час публічного обговорення вектору «Розвиток агросектору України» Національної економічної стратегії-2030, що відбулося за участі Міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка, представників Кабінету Міністрів України, Центру економічного відновлення та інших.

За словами Романа Лещенка, до 2030 року агросектор має стати основою економічного сталого розвитку нашої держави.

«Разом із сотнями інших учасників я був долучений до створення цієї стратегії. Все, над чим ми працюємо, це наповнення якісним змістом. Додати те, що ми десь упустили, розширити функціонал, сильні наші сторони. Це може бути аграрна освіта, розвиток сільських територій, дорадництво, кооперативи, більш деталізована концепція органічного виробництва. Але це те, що буде представлено публічно для всієї країни», — зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Він також наголосив, що найближчими тижнями в Україні публічно презентують масштабний геопортал відкритих даних, куди увійдуть відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо.

За словами заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергія Глущенка, актуальним для України залишається завершення процесу оновлення законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) та приведення його у відповідність до актів права ЄС.

«Виконання Угоди про асоціацію у частині СФЗ є надзвичайно важливим. До кінця року ми маємо завершити імплементацію цієї частини, яка складає понад 250 актів ЄС. На сьогодні імплементовано 60% від цієї кількості актів», — наголосив Сергій Глущенко.

Як підкреслив під час заходу заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, у 2020 році був створений певний «плацдарм» для розвитку агросектору. Зокрема, спільно з профільними асоціаціями напрацьовано Стратегію продовольчої безпеки до 2030 року, яка була подана на розгляд Кабінету Міністрів України.

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв у свою чергу наголосив, що під час стратегічного планування розвитку агросектору важливо враховувати й екологічну складову.

«Дуже важливим є збільшення лісових масивів для боротьби з пиловими бурями та ерозіями, полезахисних смуг. Тож деградовані та малопродуктивні землі доцільно вивести з орних або заліснювати. А території, де є схили та водоохоронні зони, переводити у пасовища і залужувати, щоб ми не втратили той багатий ресурс, який в нас є», — зазначив Михайло Хорєв.

Зазначимо, Національна економічна стратегія передбачає такі пріоритети щодо розвитку агросектору: створення відповідного рівня фітосанітарної безпеки для виробництва безпечних харчових продуктів; подовження ланцюга створення доданої вартості; формування переваги для експорту продукції з високою доданою вартістю та інші.

Заходи та ініціативи вектору «Розвиток агросектору України» НЕС-2030 розроблялися разом із представниками галузевих асоціацій, зокрема, з Українським клубом аграрного бізнесу, Асоціацією свинарів України, Союзом молочників України, Всеукраїнською аграрною радою, Європейською бізнес асоціацією тощо.

Нагадаємо, на основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проект рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено Пріоритети для Програми дій Уряду на 2021-2023 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки. Процес розробки НЕС-2030 є відкритим та прозорим.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України