Олексій Чернишов: У сфері містобудування ринок має бути прозорим, а контроль зрозумілим

Мінрегіон планує ввести персональну відповідальність на всіх етапах будівельної діяльності, а також лібералізувати дозвільні процедури в сфері містобудування. Своїм баченням реалізації містобудівної реформи, про зроблені та майбутні кроки Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поділився з представниками будівельної галузі під час засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України.

«Моя особиста мета, як Міністра, створити сприятливі умови, що дозволить в найближчі роки подвоїти розмір залучених інвестицій в галузі будівництва. Держава має стимулювати розвиток бізнесу, допомагати йому, а не чинити перепони. Ринок має бути прозорим, а контроль зрозумілим, – наголосив Олексій Чернишов. – Показник успіху реформи – це розмір, капітал, який ми таким чином зможемо залучити в цю галузь. На жаль, станом на сьогодні в житлове будівництво інвестицій практично нема. Ніхто не хоче заходити на ринок з непрозорими та незрозумілими умовами роботи».

Міністр нагадав, що наприкінці минулого року при Мінрегіоні почала діяти робоча група, до якої увійшли Конфедерація будівельників України, Асоціація міст України, Офіс простих рішень та результатів, народні депутати, представники галузі та громадських організацій. Завдяки активній співпраці яких були розроблені основні постанови, дві з яких прийняті Урядом у грудні 2020 року. Це дозволило розблокувати ринок та повернути архітектурно-будівельний контроль у правове поле, оскільки:

1. Відновлено контроль органів місцевого самоврядування за об’єктами класу наслідків СС1 та СС2 в межах 101-го населеного пункту, де зосереджено 92% усього будівництва в країні.

2. Оптимізовано систему органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, утворено єдиний центральний орган виконавчої влади Державну інспекцію архітектури та містобудування України, що реалізує державну політику у цій сфері. На перехідний період ДІАМ буде здійснювати архітектурно-будівельний контроль і нагляд за об’єктами класу наслідків СС1, СС2 і СС3.

Проект третьої постанови наразі проходить процедуру узгодження з усіма необхідними центральними органами виконавчої влади, та найближчим часом буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України. Її прийняття дозволить спростити процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та надання дозвільно-реєстраційних послуг у будівництві, мінімізувати корупційні фактори при реалізації повноважень відповідними органами та знизити тиск на бізнес через внесення змін до критеріїв оцінки ризику їх діяльності.

При цьому Міністр наголосив, що це далеко не єдині зміни, що очікують та вже відбуваються у сфері містобудування. «Зрозуміло, що для належного забезпечення здійснення ефективного та прозорого архітектурно-будівельного контролю, вдосконалення та лібералізації процедур надання дозвільно реєстраційних послуг у сфері будівництва, вжитих заходів недостатньо», – зазначив Олексій Чернишов.

За словами Міністра, реформа передбачає не лише лібералізацію ринку та запровадження декларативного принципу отримання дозвільно-реєстраційних документів, але й введення персональної відповідальності на всіх етапах від надання вихідних даних для розробки проекту і до введення будівлі в експлуатацію. Мова йде про архітекторів, представників технічного нагляду, інженерів і також держслужбовців.

У співпраці з експертами та представниками ринку Мінрегіон розробив концепцію законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України щодо подальшого реформування системи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, прийняття якого стане завершенням реформи в сфері містобудівної діяльності та дозволить остаточно ліквідувати ДАБІ.

«Ця концепція вже погоджена з робочою групою, що діє при Мінрегіоні, і зараз розробляється відповідний проект Закону, який буде зареєстровано в парламенті впродовж кількох тижнів. Сподіваюся, що народні депутати віддадуть свої голоси за нього ще в першому півріччі поточного року, що дозволить успішно завершити реформу містобудування, ініційовану Президентом України», – наголосив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що 17 лютого Кабінет Міністр України схвалив розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання в Україні та план заходів з її реалізації. Це новий підхід до управління цифровою інформацією у будівельній галузі, який дозволяє віртуально відтворити об’єкт ще до початку його будівництва. Він дає змогу підвищити безпеку та надійність будівель і споруд, контролювати якість та швидкість будівельних робіт, суттєво знизити ймовірність помилок у проектах, зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.

Міністерство розвитку громад та територій України