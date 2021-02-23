Максим Степанов повідомив про прибуття в Україну пів мільйона доз вакцини проти COVID-19

Вантажний літак із вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Він доставив першу партію в пів мільйона доз. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Зараз терміново розмитнюємо вантаж, і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації», – прокоментував Міністр.

Відвантаження вакцин із заводу-виробника у індійському місті Пуне відбулося 21 лютого. Нагадаємо, Максим Степанов особисто відлетів у Індію, щоб провести перемовини із найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.

Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

МОЗ України