Сьогодні в Україні розпочинається вакцинація проти COVID-19

Відсьогодні в Україні розпочинається вакцинальна кампанія проти COVID-19. Перші вакцини о 7 ранку вирушили в регіони. Завдання – провести вакцинацію в максимально стислі терміни, щоб медики вчасно отримали захист. На цьому під час брифінгу наголосив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Очільник МОЗ зазначив, що за підсумками його візиту до Індії вдалося виконати кілька стратегічних завдань: прискорити доставку вакцини в Україну, домовитися про додаткові партії та провести перемовини на найближчу перспективу.

«Україна забезпечена вакцинами для першого і другого етапу згідно з планами МОЗ та має домовленості для вакцинації на наступні етапи. Ми отримали надійну вакцину від визнаного у світі виробника – британсько-шведської компанії AstraZeneca (CoviShield), яка відповідає стандартам безпечності та якості і широко використовується провідними країнами Європи та світу», – сказав Максим Степанов.

Також у рамках перебування в Індії вдалося домовитися про додаткові партії американської вакцини NovaVax та попередньо законтрактувати вакцини інших виробників, зокрема індійського «Коваксин» від «Бхарат Байотек» («Bharat Biotech»). Вакцина пройшла три етапи клінічних випробувань, в останньому з яких взяло участь більше ніж 25 тисяч учасників. Результати цих випробувань опубліковані у всесвітньо відомих наукових журналах The Lancet та NatureResearch.

Науковці дійшли висновків, що вакцини дієві та безпечні. Препарат уже отримав дозвіл на застосування в екстрених умовах. Наразі маємо домовленості про потенційну можливість постачання цієї вакцини в Україну.

Станом на сьогодні Україна очікує такі поставки вакцин:

Pfizer – більше 100 тис. доз.

Sinovac – близько 2 млн доз.

AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз.

NovaVax – 15 мільйонів доз з терміном поставки орієнтовно у липні цього року.

«Програма вакцинації в Україні виконується в планові терміни та згідно з Дорожньою картою МОЗ. Ми зробили все від нас залежне, щоб наші медики, а згодом і всі українці отримали безпечні, дієві і якісні вакцини від визнаних світом виробників», – заявив Максим Степанов.

Нагадаємо, що на першому етапі вакцинації щеплюватимуть медиків, які працюють з хворими на COVID, бригади швидкої допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку, військових на фронті.

Міністерство охорони здоров'я України