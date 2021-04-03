МОЗ забезпечить доплати до зарплат працівникам лабораторних підрозділів та виділить додаткові кошти на оплату медичних послуг щодо вакц

МОЗ України ініціював проєкт розпорядження «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками», який ухвалив Кабмін на засіданні 3 березня 2021 року.

Відповідно до ухваленого розпорядження, всі працівники лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, гарантовано отримують доплати до заробітної плати. Загалом на суму 341 600,0 тис. гривень з 1 січня до 30 квітня 2021 року.

Доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюватимуть відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за програмами Міністерства охорони здоров’я із залишку коштів, який утворився за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» станом на 1 січня 2021 року.

Крім цього, будуть виділені додаткові кошти на оплату медичних послуг щодо вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які надають надавачі медичних послуг за програмою медичних гарантій в цілому в сумі 1 482 072,4 тис. гривень.

МОЗ України