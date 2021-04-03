Україна отримала нові вакцини для планових щеплень

Щеплення за календарем відбуватимуться без затримок. До України надійшли нові вакцини, які призначені для планової вакцинації. Так, як повідомила під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова, вже зараз на складах держпідприємства «Укрвакцина» перебуває вантаж із вакциною для профілактики поліомієліту в кількості 700 000 доз.

Також минулого тижня прибув анатоксин для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену – півтора мільйона доз.

Ще один вантаж отримали першого березня – вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця в кількості 600 000 доз.

І зовсім свіже прибуття – анатоксин для профілактики дифтерії та правця в кількості 300 000 доз.

Загальна сума коштів, витрачених державою для закупівлі імунобіологічних препаратів, – майже 16 млн грн.

«Міністерство охорони здоров’я планує, що препарати розвезуть по регіонах й уже наступного тижня вони стануть доступними для населення», – зазначила Світлана Шаталова.

На замовлення Міністерства охорони здоров’я Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну вакцини від дифтерії-правця для дітей та дорослих, закуплені за кошти державного бюджету.

Вакцини, що закуповуються для держави через ЮНІСЕФ, проходять дуже суворий контроль якості на етапі виробництва та поставки в Україну. Ці вакцини безпечні та ефективні, мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Окрім цього, як нагадала заступниця міністра, Кабмін учора підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я про виділення коштів на вакцинацію населення проти COVID-19. Загальна сума фінансування становить 1 млрд 482 млн грн для оплати медичних послуг медикам, що залучені до процесу вакцинації.

МОЗ України