Мінрегіон запрошує до громадського обговорення проекту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні

Мінрегіон пропонує долучитися до громадського обговорення проекту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленого міжвідомчою робочою групою Кабінету Міністрів України за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

У роботі над Стратегією взяли участь понад 230 експертів з усієї України і саме їх пропозиції закладені в основу цього документа. Вони працювали в тематичних групах за 6-ма напрямками, які охоплюють різні сфери – від фізичної до цифрової безбар’єрності.

Проект Стратегії передбачає комплексний підхід до розбудови безбар’єрного простору для усіх без виключення соціальних груп населення, зокрема, молоді, батьків, дітей у віці до 6-ти років, дітей та дорослих з інвалідністю та літніх людей. Безбар’єрність має стати новою суспільною нормою.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов зазначив: «Спільно з експертами та представниками місцевого самоврядування ми напрацювали понад 600 пропозицій та ініціатив. Вони стосуються різних сфер: до прикладу, регулювання доступності міського транспорту, стимулів для роботодавців підтримувати різноманіття серед працівників, освіти протягом життя».

Детальніше з проектом Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні можна ознайомитися на веб-сайті Мінрегіону https://cutt.ly/dzESyFb

Пропозиції та зауваження надсилайте до 24 березня 2021 року:

через форму https://cutt.ly/vzncCfo

на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

на адресу 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Директорат просторового планування територій та архітектури, Міністерство розвитку громад та територій України

Долучайтеся до створення Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні – залишайте свої пропозиції та слідкуйте за анонсами онлайн зустрічей.

Міністерство розвитку громад та територій України