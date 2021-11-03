Мінрегіон запрошує до громадського обговорення проекту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні

Мінрегіон пропонує долучитися до громадського обговорення проекту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленого міжвідомчою робочою групою Кабінету Міністрів України за ініціативою першої леді Олени Зеленської.
У роботі над Стратегією взяли участь понад 230 експертів з усієї України і саме їх пропозиції закладені в основу цього документа. Вони працювали в тематичних групах за 6-ма напрямками, які охоплюють різні сфери – від фізичної до цифрової безбар’єрності.
Проект Стратегії передбачає комплексний підхід до розбудови безбар’єрного простору для усіх без виключення соціальних груп населення, зокрема, молоді, батьків, дітей у віці до 6-ти років, дітей та дорослих з інвалідністю та літніх людей. Безбар’єрність має стати новою суспільною нормою.
Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов зазначив: «Спільно з експертами та представниками місцевого самоврядування ми напрацювали понад 600 пропозицій та ініціатив. Вони стосуються різних сфер: до прикладу, регулювання доступності міського транспорту, стимулів для роботодавців підтримувати різноманіття серед працівників, освіти протягом життя».
Детальніше з проектом Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні можна ознайомитися на веб-сайті Мінрегіону https://cutt.ly/dzESyFb
Пропозиції та зауваження надсилайте до 24 березня 2021 року:
- через форму https://cutt.ly/vzncCfo
- на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
- на адресу 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Директорат просторового планування територій та архітектури, Міністерство розвитку громад та територій України
Долучайтеся до створення Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні – залишайте свої пропозиції та слідкуйте за анонсами онлайн зустрічей.
Міністерство розвитку громад та територій України