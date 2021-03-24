За попередніми домовленостями ЄІБ виділить 100 млн євро на зовнішнє освітлення по всій Україні

Міністерство розвитку громад та територій розширює співпрацю з Європейським інвестиційним банком у сфері зовнішнього освітлення.

11 березня 2021 року під час спільної наради з представниками ЄІБ було обговорено перспективи започаткування нового проекту у сфері благоустрою, а саме зовнішнього освітлення. Представники банку висловили зацікавленість та готовність розширити співпрацю з Мінрегіоном та розпочати процес підготовки відповідної рамкової фінансової угоди («financial frame agreement») з наданням кредиту в розмірі 100 млн євро та технічної̈ допомоги в розмірі 1,5 млн євро.

Запропонований проект повинен покрити всю територію України. Він передбачає реалізацію заходів з відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення. А також приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів діючого законодавства та оснащення об’єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Наразі більша частина систем зовнішнього освітлення населених пунктів перебуває у критичному стані. Значна кількість вулиць залишається неосвітленою. До того ж у системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів та джерел світла, що призводить до значних втрат електричної енергії.

Через відсутність дієвої системи управління енергоспоживання зовнішнього освітлення міста, використання застарілих індукційних засобів обліку та неналежний контроль за їхніми технічними характеристиками якість освітлення погіршується. Також через це збільшуються витрати житлово-комунальної сфери.

Так, у 2020 році витрати на утримання об’єктів зовнішнього освітлення в населених пунктах України становили 1,5 млрд грн, а витрати місцевих бюджетів на електроенергію, спожиту на зовнішнє освітлення, – понад 1,4 млрд грн.

Актуальність модернізації систем зовнішнього освітлення населених пунктів обумовлена сучасними вимогами енергоефективності та енергозбереження.

В рамках Угоди муніципалітети висловили високу зацікавленість у фінансуванні проектів із зовнішнього освітлення з метою досягнення кліматичних та енергетичних цілей ЄС. Потенційна реалізація даної програми за підтримки ЄІБ відповідає імплементації національних стратегічних документів, а саме:

Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»;

Національній економічній стратегії на період до 2030 року;

Положенням Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність»;

Заявленим пріоритетам Уряду щодо приєднання до Зеленого Курсу ЄС у частині подолання енергетичної бідності та декарбонізації економіки.

Вирішення ключових питань у сфері зовнішнього освітлення спрямоване на створення комфортних умов життєдіяльності людини та зменшення негативного впливу від виробництва електричної енергії на довколишнє середовище.

Міністерство розвитку громад та територій України