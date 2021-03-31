31. 03. 2021
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Уряд удосконалив Правила паркування транспортних засобів

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Сьогодні Уряд схвалив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342» щодо удосконалення чинних Правил паркування транспортних засобів, розроблений Міністерством розвитку громад та територій України.

«Прийняття постанови запровадить в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування транспортних засобів. Це, своєю чергою, збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб’єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні», – зазначив Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій.

Проектом нормативно-правового акта, зокрема, передбачається:

– надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

– запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;

– удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);

– ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.

Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг і контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв’язання транспортних проблем у населених пунктах.

Міністерство розвитку громад та територій України

 

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