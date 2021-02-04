02. 04. 2021
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Україна отримає майже мільйон додаткових доз вакцини від Pfizer в межах ініціативи COVAX

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30 березня 2021 року глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, які планують доставити в країну до кінця червня.

«Ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня», — повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Тепер Pfizer має зв’язатися з Україною, і після виконання нею всіх необхідних кроків буде оформлено замовлення на закупівлю цієї партії вакцини, зазначили в COVAX. В ініціативі додають, що постачальнику може знадобитися до восьми тижнів від моменту отримання цього замовлення до доставлення вакцини в країну.

Ще 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках цієї ж ініціативи Україна очікує вже найближчими тижнями.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua та за телефоном гарячої лінії 0 800 60 20 19. Запишіться в чергу на вакцинацію на сайті або у мобільному додатку «Дія».

МОЗ України

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