Оновлений закон про охорону атмосферного повітря сприятиме підвищенню екологічної безпеки

Документ розроблений Міндовкілля та вже пройшов погодження з усіма зацікавленими органами.
Його мета – врегулювати наявні прогалини та забезпечити прозорість дозвільної процедури, виключити потенційні корупційні ризики. А ще – посилити відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.
Законопроект закріплює:
- чіткий перелік документів, що подаються підприємствами для отримання дозволу;
- онлайн-формат подачі таких документів (е-повітря);
- терміни дозвільної процедури;
- участь громадськості у прийнятті рішення;
- зв'язок дозволу на викиди з оцінкою впливу на довкілля.
Крім того, документ передбачає:
- щорічне звітування підприємствами про виконання природоохоронних заходів;
- неможливість перенесення їх виконання;
- посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря;
- дерегуляцію через скасування введення Переліку організації, які мають право розробляти документи для отримання дозволу на викиди. Важливо створити рівні умови допуску у цю сферу суб’єктів, що мають необхідну матеріально-технічну базу, потужні лабораторії та відповідних фахівців.
«Документ розроблений на виконання Указу Президента України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації». Закладені у законопроекті механізми підвищать рівень екологічної безпеки, сприятимуть запобіганню та зменшенню рівня забруднення атмосферного повітря. Як наслідок, ми збережемо здоров’я людей», - відзначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України