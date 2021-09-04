09. 04. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оновлений закон про охорону атмосферного повітря сприятиме підвищенню екологічної безпеки

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Документ розроблений Міндовкілля та вже пройшов погодження з усіма зацікавленими органами.

Його мета – врегулювати наявні прогалини та забезпечити прозорість дозвільної процедури, виключити потенційні корупційні ризики. А ще – посилити відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.

Законопроект закріплює:

  • чіткий перелік документів, що подаються підприємствами для отримання дозволу;
  • онлайн-формат подачі таких документів (е-повітря);
  • терміни дозвільної процедури;
  • участь громадськості у прийнятті рішення;
  • зв'язок дозволу на викиди з оцінкою впливу на довкілля.

Крім того, документ передбачає:

  • щорічне звітування підприємствами про виконання природоохоронних заходів;
  • неможливість перенесення їх виконання;
  • посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря;
  • дерегуляцію через скасування введення Переліку організації, які мають право розробляти документи для отримання дозволу на викиди. Важливо створити рівні умови допуску у цю сферу суб’єктів, що мають необхідну матеріально-технічну базу, потужні лабораторії та відповідних фахівців.

«Документ розроблений на виконання Указу Президента України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації». Закладені у законопроекті механізми підвищать рівень екологічної безпеки, сприятимуть запобіганню та зменшенню рівня забруднення атмосферного повітря. Як наслідок, ми збережемо здоров’я людей», - відзначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    