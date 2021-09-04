Оновлений закон про охорону атмосферного повітря сприятиме підвищенню екологічної безпеки

Документ розроблений Міндовкілля та вже пройшов погодження з усіма зацікавленими органами.

Його мета – врегулювати наявні прогалини та забезпечити прозорість дозвільної процедури, виключити потенційні корупційні ризики. А ще – посилити відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.

Законопроект закріплює:

чіткий перелік документів, що подаються підприємствами для отримання дозволу;

онлайн-формат подачі таких документів (е-повітря);

терміни дозвільної процедури;

участь громадськості у прийнятті рішення;

зв'язок дозволу на викиди з оцінкою впливу на довкілля.

Крім того, документ передбачає:

щорічне звітування підприємствами про виконання природоохоронних заходів;

неможливість перенесення їх виконання;

посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря;

дерегуляцію через скасування введення Переліку організації, які мають право розробляти документи для отримання дозволу на викиди. Важливо створити рівні умови допуску у цю сферу суб’єктів, що мають необхідну матеріально-технічну базу, потужні лабораторії та відповідних фахівців.

«Документ розроблений на виконання Указу Президента України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації». Закладені у законопроекті механізми підвищать рівень екологічної безпеки, сприятимуть запобіганню та зменшенню рівня забруднення атмосферного повітря. Як наслідок, ми збережемо здоров’я людей», - відзначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України