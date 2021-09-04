Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, – Ольга Стефанішина

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина анонсувала запуск національної системи переходу на стандарти НАТО на онлайн-презентації дослідження аналітичного Центру «Нова Європа» про стан впровадження стандартів НАТО в Україні.

«Зараз готується спеціальне рішення РНБО стосовно визначення ключових внутрішніх заходів, необхідних для прискорення вступу України до НАТО. Одним з його ключових елементів стане формування національної системи переходу на стандарти НАТО», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Національна система переходу на стандарти Північноатлантичного Альянсу має на меті забезпечити системність та планомірність роботи різних органів у напрямку адаптації до стандартів НАТО. Йдеться про об’єднання у єдину систему як трансформації у Збройних Силах, так і у всьому секторі безпеки і оборони, зокрема захист інформації з обмеженим доступом, питання функціонування спецслужб.

Перехід на стандарти НАТО дозволить досягти:

оперативної взаємосумісності Збройних Сил України з арміями держав-членів НАТО для спільних дій під час операцій з врегулювання криз, у складі Сил Реагування НАТО та багатонаціональних навчань;

функціональної взаємосумісності, зокрема в сферах оборонного планування, управління оборонними ресурсами, управління кадрами, адміністративної діяльності.

У дослідженні ЦНЄ зазначено, що станом на січень 2021 року Україна впровадила 292 або ж близько 19% угод із стандартизації та керівних документів Альянсу. При цьому третину з них - близько 100 - запроваджено за останні півтора роки.

«Та динаміка, яку ми вже демонструємо в трансформації сектору безпеки і оборони і впровадженні стандартів НАТО у Збройних Силах за останні півтора роки, дозволяє нам ставити перед собою амбітні цілі на євроатлантичному напрямку», – додала Ольга Стефанішина.

У той же час Віце-прем’єр-міністр підкреслила, що окрім переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО, ведеться активна робота щодо впровадження в Україні принципів і політик Альянсу:

«До прикладу, ми працюємо над розбудовою національної системи стійкості, вже ухваливши Концепцію забезпечення національної стійкості на останньому засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Системний перехід України на стандарти, принципи і політики НАТО є одним з першочергових пріоритетів Уряду».

Довідково

Існує близько 2 000 стандартів НАТО з військової взаємосумісності, які зафіксовані у близько 1 200 угодах зі стандартизації та керівних документах Альянсу. Перехід на стандарти НАТО для кожної держави-члена НАТО є добровільним в залежності від їхньої доцільності для кожної окремої країни.

Служба Віце-прем'єр-міністра України