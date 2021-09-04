Запуск пілотних проектів зрошення у трьох областях України — основне завдання Уряду цього року в напрямку розвитку іригації

Основним завданням Уряду цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проектів у трьох областях України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з обговорення проекту зрошення земель, що відбулася під його головуванням 8 квітня.

У нараді взяли участь Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства фінансів, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький і голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

«Запуск пілотних проектів зрошення земель вже цього року є частиною урядової Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року та завданням Президента. Це питання ми виносимо на державний рівень, аби і виробники, й інвестори розуміли, що для України це ключовий вектор розвитку», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр додав, що наразі потрібно визначити об’єкти, які будуть модернізовані в межах пілотних проектів зрошення земель, та залучити інвестиційні кошти для їх реалізації. Зокрема, як зауважив Денис Шмигаль, вже є погодження міжнародних партнерів стосовно можливості залучення кредитних ресурсів для розвитку іригаційних систем в Україні.

Під час наради Прем’єр-міністр заслухав бачення голів ОДА щодо проекту зрошення земель. Очільники обласних держадміністрацій доповіли про стан меліоративної інфраструктури у своїх регіонах, розповіли про вжиті заходи в напрямку виконання стратегії та запропонували об’єкти для можливої реалізації пілотних проектів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України