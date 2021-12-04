12. 04. 2021
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Максим Степанов: «В Україні запрацював аеромедичний простір»

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Аеромедичний простір запрацював сьогодні в Україні. Вертоліт ДСНС доставив до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пацієнтку з міста Турка. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це перше транспортування пацієнта в межах пілоту з аеромедичної евакуації. Пацієнтці 79 років, підозра на гострий мозковий інсульт, зараз вживають всіх заходів зі спасіння вже у лікарні. Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя. Над цією ідеєю ми працювали рік, сподіваюсь, що до пілотного проєкту в Київській і Львівській областях доєднаються і решта регіонів», – наголосив міністр.

Проєкт з аеромедичної евакуації, ініційований МОЗ, розпочався 1 квітня цього року. Перевезення повітряним транспортом пацієнтів передбачене, зокрема, у випадках, якщо наземним транспортом воно ускладнене об’єктивними причинами та може призвести до значного погіршення стану здоров’я чи ускладнення подальшого перебігу хвороби пацієнта внаслідок затримки госпіталізації.

МОЗ України

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