Підключення 3000 сіл до оптичного інтернету: Мінцифри запустило окремий сайт проекту «Інтернет-субвенція»

Цьогоріч на під’єднання до оптичного інтернету 3 тис. сіл держава витратить 500 млн грн. Триває попередній збір заявок від голів громад. Задля того, щоб розподіл коштів відбувся максимально прозоро та ефективно, Мінцифри розробило окремий майданчик.

На сайті голови ОТГ зможуть дізнатися, як подати заявку для участі у відборі, а всі українці – про:

цілі та можливості проекту;

правила отримання громадами субвенції з держбюджету;

як діяти селянам, щоб отримати доступ до фіксованого швидкісного інтернету;

етап, на якому перебуває проект;

перевірити інформацію Мінцифри щодо наявності або відсутності оптичних мереж у селах. І в разі виявлення розбіжностей з реальними даними — повідомити про це Мінцифри;

відповіді на решту запитань, які можуть виникнути.

Зазначимо, що у проекті йдеться саме про оптичний інтернет. Це фіксований швидкісний інтернет, але з використанням найсучасніших технологій. Його можна порівняти з електромобілем Tesla в автомобільній сфері. Оптичний інтернет — найбільш швидкий, надійний та безпечний. І саме його отримають українські села уже у 2021 році.

Проекту «Інтернет-субвенція» передувало дослідження Мінцифри, проведене у 2019-2020 роках. На той час результати свідчили, що в понад 15 тис. сіл, де проживає близько 3,5 млн українців, відсутнє покриття швидкісним фіксованим інтернетом.

«Ми будуємо цифрову державу, а швидкісний інтернет — її фундамент. Уже за 3 роки 95% українців зможуть користуватися швидкісним інтернетом 24/7. На цьому шляху проект «Інтернет-субвенція» — значний крок. Він значно наближає нас до виконання однієї з ключових цілей Мінцифри», — коментує заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

Проект дозволить більше 1 млн українців вперше отримати доступ до оптичного інтернету. Зараз триває попередній збір заявок від голів ОТГ. Відслідкувати, як Мінцифри реалізує проект «Інтернет-субвенція», можна на дашборді — майданчику, де дані оновлюються в реальному часі. Станом на зараз попередні заявки вже оформили 622 громади щодо 4066 сіл та 12 974 об’єктів соціальної інфраструктури — шкіл, дитячих садочків, бібліотек, лікарень. На тому ж дашборді можна перевірити, чи може село претендувати на кошти з держбюджету і підключитися до оптичного інтернету.

«Просимо українців, а особливо голів громад, активізуватися, аби не втратити шанс отримати оптичний інтернет у своїх селах уже цьогоріч. Адже інтернет — це не лише спілкування з рідними та друзями, а й розвиток населених пунктів та дистанційна робота чи навчання, що безцінно в умовах пандемії COVID-19», — зазначив Андрій Набок, керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.

Проект постанови Кабінету Міністрів, якою урегульовується порядок та умови надання субвенції, уже на розгляді в Уряді. Одразу після його ухвалення відкриється офіційний збір заявок, що триватиме 10 днів. Про старт Мінцифри сповістить попередньо зареєстровані громади, які подали заявки.

Міністерство цифрової трансформації України