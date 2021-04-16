Марина Лазебна окреслила підхід Уряду до соціального захисту та пенсійної реформи під час дискусії, організованої ООН

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, взяла участь у презентації та обговоренні Аналітичної довідки про соціальний захист в Україні, розробленої Агенціями, Програмами та Фондами ООН в Україні.

Під час заходу Міністр окреслила підхід Уряду до соціального захисту та пенсійної реформи, розповіла про досвід України у реагуванні на виклики, пов’язані з пандемією, забезпеченні адресності допомог, пріоритетах у підтримці бізнесу та збереженні робочих місць, звернула увагу на ключові аспекти, які слід взяти до уваги при реформуванні пенсійної системи.

Також Міністр розповіла про Урядову візію соціальної політики, яка знайшла відображення у Стратегії людського розвитку.

Коментує Марина Лазебна: «Стратегія людського розвитку - це дзеркало іншого надважливого документу, Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. У цій стратегії відображені усі головні орієнтири досягнення Україною Цілей сталого розвитку. В цьому контексті ми для себе вже зробили дорожню карту реалізації п’яти національних проектів.

Реформа прожиткового мінімуму.

Стійка і справедлива пенсійна система та соціальне страхування.

Родина для дитини.

Якісні соціальні послуги у кожній громаді.

Цифровізація соціальної сфери. В рамках цього проекту в Україні буде створено Єдиний соціальний реєстр, де консолідується інформація про отримувачів усіх видів соціальної підтримки. Соціальні видатки держави стануть цілком прозорими та контрольованими, для корупції не залишиться місця, адже всі ділові процеси будуть автоматизовані, а людина зможе отримати соціальну послугу або виплату швидко та просто».

Пані Оснат Лубрані, Координаторка системи ООН в Україні, відмітила, що Україна – друга з країн світу, яка розпочала такий масштабний суспільний діалог та анонсувала, що це лише перший з низки заходів, які ООН проводитиме в Україні в рамках національної дискусії щодо соціального захисту.

Пані Мішель Бачелет, Верховний комісар ООН з прав людини, заначила, що реформована пенсійна система в України може стати універсальною, враховувати вік та стать, стати доступною і сталою для теперішніх і майбутній поколінь.

Пан Гай Райдер, Генеральний директор Міжнародної організації праці підкреслив, що в Україні система соціального забезпечення допомогла працівникам, які постраждали від пандемії, окремо відмітивши, що заходи, запроваджені Урядом, захистили найбільш незахищених людей. «Це означає менше нещасть для багатьох», - наголосив він.

В ході дискусії велику увагу учасники приділили обговоренню ключових моментів, які потрібно врахувати при завершенні пенсійної реформи, зокрема запровадженні загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, виправленні гендерної нерівності у пенсійному забезпеченні, вирішенні проблем пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, трудових мігрантів, працівників з нестандартними формами зайнятості.

Міністерство соцiальної політики України