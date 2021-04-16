16. 04. 2021
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Заява МЗС України у зв’язку із обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі

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Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря.

Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

На тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі, Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України.

Поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.

Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні.

Міністерство закордонних справ України

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