Україна отримала перші вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX

16 квітня, в Україну доставили перші вакцини в рамках механізму COVAX - безпрецедентної ініціативи світової солідарності щодо забезпечення глобального доступу до вакцин від COVID-19. Це перша поставка в межах ініціативи COVAX в Україну. 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech Україна отримує безоплатно.

«Держава Україна поставила перед собою чітку задачу – охопити щепленням від COVID-19 більшість дорослого населення України вже цього календарного року. Це важка задача, проте вона точно може бути виконана. Цей процес стане справжнім логістичним і управлінським викликом, оскільки для вакцинації будуть задіяні різні виробники і типи вакцин, кожна з яких має свої умови для застосування, транспортування і зберігання. Ми вітаємо отримання першої із поставок вакцини в рамках глобальної ініціативи та підтримку міжнародних партнерів. Для України важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх», -підкреслив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Постачання вакцин різних виробників в рамках COVAX продовжаться, і очікується, що до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України. У рамках механізму COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech, в першу чергу, використають для щеплення персоналу і мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

«Включення України до механізму COVAX стало можливим завдяки спільним зусиллям усіх, хто підтримує COVAX, а саме внеску від урядів, міжнародних організацій та приватних компаній. Вакцинація від COVID-19 - додатковий інструмент, який ми маємо для стримування пандемії. Наразі вона є пріоритетом в Україні та світі. ВООЗ працює над забезпеченням наявності та доступності вакцин, а також над проведенням безпечного і ефективного процесу вакцинації в Україні. Сьогодні такі партнери як ВООЗ, ЮНІСЕФ, Європейський Союз, USAID, Великобританія та Світовий банк надали пріоритет вакцинації від COVID-19 та виділили ресурси для підтримки цих зусиль в Україні. Забезпечення справедливого доступу до вакцини від COVID-19, особливо для захисту найбільш уразливих груп населення, дасть змогу пом'якшити наслідки пандемії для здоров'я населення та економіки», – сказав д-р Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні.

«Сьогодні ми зробили важливий крок для захисту тих, хто ризикує тяжко захворіти і померти від COVID-19. Більше вакцин будуть доставлені в Україну в межах ініціативи COVAX, і ЮНІСЕФ продовжує підтримувати Уряд України для того, щоб захистити людей від згубного впливу COVID-19 на життя та економіку. Ми сподіваємось, що вакцинація пройде швидко та ефективно, інакше люди продовжать втрачати близьких, а медична система залишатиметься перевантаженою. Дуже важливо, щоб процес вакцинації був організований безпечно: з дотриманням дистанції, не в тісних приміщеннях, щоб люди не заразились COVID, чекаючи на вакцинацію», – сказала Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України