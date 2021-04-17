Оперативна інформація про поширення корона (17.04.21)вірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 квітня в Україні зафіксовано 14 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 421 136 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії 445 861 людину щеплено, з них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

За добу 16 квітня 2021 року в Україні 13 044 людини щеплено проти COVID-19.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 4 100 летальних випадків – 440 одужало (особи) – 9736 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 105 215 методом ПЛР — 45875 методом ІФА — 20127 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 39 213 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1936228 одужало (особи) – 1475556 летальних випадків – 39536 проведено ПЛР-тестувань – 8915393

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України