17. 04. 2021
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Оперативна інформація про поширення корона (17.04.21)вірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 квітня в Україні зафіксовано 14 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 421 136 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії 445 861 людину щеплено, з них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

 За добу 16 квітня 2021 року в Україні 13 044 людини щеплено проти COVID-19.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

4 100
  • летальних випадків –

440
  • одужало (особи) –

9736

 

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

105 215
  • методом ПЛР —

45875
  • методом ІФА —

20127
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

39 213

 

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1936228
  • одужало (особи) –

1475556
  • летальних випадків –

39536
  • проведено ПЛР-тестувань –

8915393

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1936228

14984

39536

440

1475556

9736

м. Київ

184412

1112

4172

51

114929

533

Вінницька

64919

344

1378

15

44225

578

Волинська

53183

342

899

10

44430

299

Дніпропетровська

109684

1169

2870

48

82569

457

Донецька

71395

741

1530

30

54549

412

Житомирська

80473

439

1446

11

59697

442

Закарпатська

58598

187

1469

7

48525

467

Запорізька

89407

666

1668

0

71449

92

Івано-Франківська

82549

147

1891

7

73824

589

Київська

111110

965

2067

24

87548

813

Кіровоградська

15898

214

552

6

10024

50

Луганська

20943

248

618

6

16647

125

Львівська

122446

793

3007

32

88918

193

Миколаївська

58464

432

1415

30

46234

291

Одеська

125861

1097

2245

24

88654

291

Полтавська

65472

745

1372

13

53583

547

Рівненська

66356

518

911

10

56182

196

Сумська

68225

586

988

32

55845

626

Тернопільська

62732

378

972

7

51559

424

Харківська

123849

1386

2368

26

95482

476

Херсонська

28638

294

799

12

22807

98

Хмельницька

78016

644

1431

8

60277

618

Черкаська

68663

695

906

13

54499

280

Чернівецька

75079

248

1553

7

55501

550

Чернігівська

49856

594

1009

11

37599

289
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