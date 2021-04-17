Оперативна інформація про поширення корона (17.04.21)вірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 квітня в Україні зафіксовано 14 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 421 136 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії 445 861 людину щеплено, з них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
За добу 16 квітня 2021 року в Україні 13 044 людини щеплено проти COVID-19.
|
Також за останню добу:
|
|
4 100
|
|
440
|
|
9736
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
105 215
|
|
45875
|
|
20127
|
|
39 213
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1936228
|
|
1475556
|
|
39536
|
|
8915393
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1936228
|
14984
|
39536
|
440
|
1475556
|
9736
|
м. Київ
|
184412
|
1112
|
4172
|
51
|
114929
|
533
|
Вінницька
|
64919
|
344
|
1378
|
15
|
44225
|
578
|
Волинська
|
53183
|
342
|
899
|
10
|
44430
|
299
|
Дніпропетровська
|
109684
|
1169
|
2870
|
48
|
82569
|
457
|
Донецька
|
71395
|
741
|
1530
|
30
|
54549
|
412
|
Житомирська
|
80473
|
439
|
1446
|
11
|
59697
|
442
|
Закарпатська
|
58598
|
187
|
1469
|
7
|
48525
|
467
|
Запорізька
|
89407
|
666
|
1668
|
0
|
71449
|
92
|
Івано-Франківська
|
82549
|
147
|
1891
|
7
|
73824
|
589
|
Київська
|
111110
|
965
|
2067
|
24
|
87548
|
813
|
Кіровоградська
|
15898
|
214
|
552
|
6
|
10024
|
50
|
Луганська
|
20943
|
248
|
618
|
6
|
16647
|
125
|
Львівська
|
122446
|
793
|
3007
|
32
|
88918
|
193
|
Миколаївська
|
58464
|
432
|
1415
|
30
|
46234
|
291
|
Одеська
|
125861
|
1097
|
2245
|
24
|
88654
|
291
|
Полтавська
|
65472
|
745
|
1372
|
13
|
53583
|
547
|
Рівненська
|
66356
|
518
|
911
|
10
|
56182
|
196
|
Сумська
|
68225
|
586
|
988
|
32
|
55845
|
626
|
Тернопільська
|
62732
|
378
|
972
|
7
|
51559
|
424
|
Харківська
|
123849
|
1386
|
2368
|
26
|
95482
|
476
|
Херсонська
|
28638
|
294
|
799
|
12
|
22807
|
98
|
Хмельницька
|
78016
|
644
|
1431
|
8
|
60277
|
618
|
Черкаська
|
68663
|
695
|
906
|
13
|
54499
|
280
|
Чернівецька
|
75079
|
248
|
1553
|
7
|
55501
|
550
|
Чернігівська
|
49856
|
594
|
1009
|
11
|
37599
|
289