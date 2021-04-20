Природно-заповідний фонд зазнав найбільше збитків за 1 квартал 2021 року, - Держекоінспекція

Природно-заповідному фонду України було завдано найбільших збитків у першому кварталі 2021 року – 70 мільйонів гривень. Серед злочинів, які фіксувала Держекоінспекція – вирубка цінних порід дерев, полювання на рідкісних тварин, знищення червонокнижних тварин, засмічення території тощо. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Він зазначив, що, попри охоронний статус, яким наділені території ПЗФ, екосистеми заповідників і нацпарків найчастіше стають ціллю браконьєрів.

«Вони знищують найцінніше, що є у природі України. На жаль, існуючі інструменти захисту заповідних територій не забезпечують ефективну охорону унікального рослинного та тваринного світу України. Це, зокрема, вкрай низькі штрафи для порушників.

Так, за недотримання правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду (стаття 91 КУпАП) штрафна санкція становить всього 51-136 гривень для громадян», - підкреслив Андрій Мальований.

За його словами, важливе значення також має підвищення розміру такс за порушення на заповідних територіях.

«Держекоінспекція розробила постанову Кабінету Міністрів «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Цей документ значно підвищує суму збитків, які розраховуються за шкоду, завдану об’єктам ПЗФ, а також запроваджує індексацію такс, що дозволить здійснювати автоматичний перерахунок», - повідомив Андрій Мальований.

Загалом протягом 3 місяців цього року Держекоінспекція розрахувала 456 мільйонів гривень збитків за екологічні порушення. Міжрегіональні та територіальні органи ДЕІ провели 8627 перевірок. На порушників природоохоронного законодавства по всій Україні складено 9123 протоколи про адміністративні правопорушення. Відкрито 127 кримінальних проваджень.

Державна екологічна інспекція України