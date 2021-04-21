Міндовкілля: В Україні вперше проведуть Національну інвентаризацію лісів

21 квітня Уряд ухвалив важливе рішення про проведення національної інвентаризації лісів та відкриття даних про це.

Наразі в Україні немає актуальної інформації про ліси. Національна інвентаризація, як система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, дозволить отримати достовірні дані про ліси, їх кількість, якість та ресурсний потенціал.

«Усі європейські країни вже давно проводять національні лісові інвентаризації за 5-річним циклом. В Україні такий процес запроваджується вперше. Нарешті, держава отримає достовірну інформацію про площу лісів, реальні запаси деревини, обсяг приросту, санітарний стан, обсяг мертвої деревини, стан поновлення лісу. Ці дані критично важливі для правильного прийняття управлінських рішень в умовах зміни клімату. Адже від наявності таких даних, які дадуть об’єктивні відомості про сучасний стан та якість українських лісів, залежить ефективність ведення лісового господарства, захист лісів та формування стратегічного бачення розвитку лісів у майбутньому», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Як проходитиме національна інвентаризація лісів?

на вибраних 18 тис. ділянках лісів фахівці зберуть понад 50 показників, які охоплюють важливі екологічні та економічні характеристики кожного дерева;

ділянки регулярно обстежуватимуть протягом двох 5-річних циклів. Це дозволить точно фіксувати всі зміни, які відбуваються в лісі;

у результаті буде підготовлено понад 70 різних звітних даних з узагальненою інформацією про ліси України в розрізі областей.

Рішення Уряду прийнято на виконання Закону України від 02.06.2020 № 643-IX «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів».

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України