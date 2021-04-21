До 35-річчя Чорнобильської катастрофи у столичному ВДНГ відкриють виставку «Чорнобиль. Подорож»

Мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» складається з 7 смислових блоків — від світового контексту карколомного 1986 року до розповіді про саму аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986-го, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля, його майбутнього.

Відвідувачі зможуть побачити у павільйоні ВДНГ №1 архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, а також знаменитої української художниці Марії Примаченко, що присвячені Чорнобилю. Гості виставки зможуть віртуально потрапити до Чорнобиля й дослідити його завдяки сучасним VR-технологіям, подивитися, як четвертий енергоблок накривали «Новим сучасним конфайнментом», і як життя поступово, крок за кроком повертається до зони відчуження. Завершує проект відео зіркової групи Pink Floyd Marooned, зняте в Прип’яті.

На виставці можна буде дізнатися історії очевидців аварії та людей, чиї долі нерозривно з нею пов’язані, а також записати свої спогади, думки та переживання у відео- або аудіоформаті. Після завершення проекту його контент буде викладено на цифрову платформу, яка продовжить збирати пам’ять та рефлексії про чорнобильську аварію.

«Чорнобиль сьогодні стає символом того, що життя завжди перемагає. Людство здатне відновлюватися навіть після глобальних катастроф, — говорить заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. — Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку. У Чорнобильській зоні сьогодні запроваджуються новітні технології, відновлюється природа, ЧАЕС стала унікальним майданчиком для вироблення альтернативної енергії. Вважаю, що одним із символів розвитку території є нові дороги. Відтак цього року, у 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи, у зоні відчуження стартувала президентська програма «Велике будівництво». Упродовж наступних трьох років ми плануємо відновити тут усі основні траси, забезпечивши доступ до зони відчуження природоохоронців, науковців, енергетиків та підприємців. Життя триває. Усе це – результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи».

«Протягом тривалого періоду Чорнобиль мав лише одну стійку асоціацію – трагедія. Але вибух на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року, окрім катастрофи, став днем, що змінив світ. І вплинув як на людські життя, так і на проблеми екології та дотримання прав людини. Спільно з командою мистецьких кураторів художників, письменників, філософів та істориків розробляється план розвитку Зони Відчуження. Ми хочемо зберегти та захистити деякі будівлі, школи та лікарні та інші історичні пам’ятки, яким загрожує занепад. Бо питання Чорнобиля – це питання збереження і захисту нашої спадщини. Для консервації Чорнобиля, ми рухаємося до внесення Зони до об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також важливим є сприйняття Чорнобиля. Адже він – частина так званого відповідального туризму. І цей вид туризму не має нічого спільного з туризмом для розваг. Це місце пам’яті, де мандрівники можуть отримати багато нової інформації про те, що сталося 1986 року», – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

26 квітня відбудеться попереднє відкриття виставки для генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, президента та преси.

Для відвідувачів виставка «Чорнобиль. Подорож» буде відкрита після скасування жорсткого карантину. Вхід на виставку безкоштовний з дотриманням усіх заходів безпеки, рекомендованих МОЗ.

Проект створений за ініціативи Офісу Президента Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом із ДАЗВ за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Концепцію та реалізацію проекту довірили агенції Gres Todorchuk, куратором став Павло Гудімов, архітектором Слава Балбек, науковим керівником Олег Насвіт.

Проект втілено за підтримки партнерів «Епіцентр», VISA, «Пумб» і технічного партнеру Samsung. У рамках виставки плануються дискусійні програми, презентації та тематичні лекції.

Міністерство культури та інформаційної політики України