Мінрегіон: Презентовано Портал спроможності громад

Відбулася презентація інформаційно-аналітичного порталу спроможності громад – стартового майданчика великої інформаційної бази, який дасть змогу аналізувати та оцінювати ситуацію в кожній громаді. Портал створений за підтримки партнера Мінрегіону – Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

«Портал допоможе органам влади та громадськості здійснювати моніторинг, аналіз та оцінку стану та результатів роботи кожної громади за допомогою визначених показників. Вчасний та ефективний моніторинг з боку Мінрегіону допоможе у розбудові та ефективній організації виконання визначених завдань громадами. Спільні цілеспрямовані дії сприятимуть покращенню інфраструктури в регіонах. Підтримка розвитку спроможних громад – є пріоритетом децентралізації», – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Показники на порталі розбиті на три групи:

демографія,

інфраструктурний розвиток,

фінансове забезпечення.

Набір цих даних корелюється з тими критеріями, на які Уряд орієнтувався на усіх етапах створення спроможних громад. Перелік показників не остаточний і згодом доповнюватиметься іншими даними, які регулярно оновлюватимуться.

«Розраховуємо, що набір даних дозволить нам вийти на інтегрований показник спроможності громад, який демонструватиме, на якому місці знаходиться та чи інша громада серед інших в країні», – зауважив заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Дані будуть корисними представникам місцевого самоврядування, державної влади, профільних асоціацій, а також громадянського суспільства.

Презентація порталу відбулася за технічної підтримки швейцарсько-українського проекту DESPRO.

Міністерство розвитку громад та територій України