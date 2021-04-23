23. 04. 2021
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35 років тому Чорнобиль дав світу важливий урок та змусив замислитися над ризиками атомної енергетики, - Роман Абрамовський

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35 років тому Чорнобиль дав світу важливий урок та змусив замислитися над ризиками атомної енергетики. Про це 23 квітня заявив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський на онлайн-зустрічі Міжвідомчої групи ООН з питань Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року назавжди змінив хід української історії. Два вибухи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС з різницею у кілька секунд стали трагічними для життя цілих поколінь та завдали нещадних наслідків довкіллю.

Завдяки успішній співпраці з інституціями ООН та європейськими партнерами Україна впроваджує міжнародні проекти, націлені на відновлення зони відчуження.

«Для нас, як для держави, яка знаходиться на четвертому місці у світі за обсягами радіоактивних відходів, є важливим виконання положень Об’єднаної конвенції та забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з ними. На сьогодні в зоні відчуження реалізується багато проектів міжнародної технічної допомоги. Їх мета – покращити систему поводження з радіоактивними відходами та сприяти зняттю з експлуатації Чорнобильської АЕС», - повідомив Роман Абрамовський.

Міністр запевнив міжнародних партнерів у готовності нашої держави продовжувати підтримувати високий рівень безпеки поводження з відпрацьованим ядерним паливом, аби ефективно захищати суспільство та довкілля від впливу радіації.

Спільно з міжнародними партнерами Україна збудувала:

  • Новий Безпечний Конфайнмент – найбільшу в світі мобільну металоконструкцію, яка щонайменше на 100 років ізолює від довкілля радіоактивні речовини четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Це дозволить розібрати зруйнований реактор і захоронити його по частинах;
  • Проміжне сховище СВЯП-2, яке використовує передові технології безпеки. Нині триває процес переміщення тепловидільних збірок зі сховища «мокрого» до сховища «сухого» типу. Ми розраховуємо, що цей процес займе близько 10 років. Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить Україні надійно та безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо Чорнобильської АЕС протягом найближчих 100 років;
  • Високотехнологічне роботизоване сховище для найбільш небезпечних видів радіоактивних відходів. Наразі тривають роботи з проектування сховищ другої черги комплексу виробництв «Вектор».

Очільник Міндовкілля від імені України подякував міжнародній спільноті, урядам країн-вкладників Чорнобильського фонду «Укриття», Європейському банку реконструкції та розвитку, що не залишили нас наодинці в боротьбі з наслідками цієї жахливої аварії та понад 30 років спільно з нами реалізують десятки амбітних проектів.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

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