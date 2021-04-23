Михайло Федоров: Понад 1 млн українців уперше отримають змогу підключитися цього року до оптичного інтернету

Швидкісний інтернет — важлива складова як процесу цифровізації, так і цифрової держави загалом. Великі міста вже давно не відчувають проблем із підключенням до мережі. Проте, за нашою статистикою, більше 3 мільйонів мешканців України живуть без можливості отримати доступ до швидкісного інтернету. На подолання цієї соціальної нерівності спрямований проект «Інтернет-субвенція».

Завдяки реалізації цього проекту до кінця 2021 року понад 1 млн українців уперше зможуть підключитися до оптичного інтернету. Оптичний інтернет — це фіксований швидкісний інтернет із використанням найсучасніших технологій, він найбільш швидкий та надійний. І саме його отримають українські села уже у 2021 році. Ціль Мінцифри — забезпечити 95% українців доступом до швидкісного інтернету в будь-якому куточку нашої країни. Її ми виконаємо у 3 найближчі роки. Тоді ж українці отримають змогу користуватися державними послугами, які будуть доступні онлайн на 100%

Про це розповів Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру Радіо НВ.

“В Україні понад 15 тисяч сіл не мають підключення до інтернету з різних причин. Та ми намагаємося це змінити за допомогою проекту «Інтернет-субвенція». Для його реалізації в державному бюджеті на 2021 рік передбачено 500 млн гривень. Завдяки цим коштам більш ніж 6 тисяч соцоб’єктів отримають доступ до інтернету. До того ж, ми не перекладаємо оплату за користування інтернетом на школу або лікарню. За контрактом для соціальних об’єктів він буде безкоштовним до кінця 2022 року”, — розповів Михайло Федоров.

Реалізація проєкту відбуватиметься максимально прозоро й зручно для українців. Задля цього Мінцифри створило сайт, присвячений Інтернет-субвенції, і дашборд, на якому можна в реальному часі стежити за перебігом проєкту. Станом на сьогодні попередньо заяви подали вже 727 громад, у складі яких майже 4500 сіл і понад 10 тисяч закладів соціальної інфраструктури.

Незабаром Уряд прйме постанову, якою урегульовується порядок та умови надання субвенції. Після цього відкриється офіційний збір заявок, що триватиме 10 робочих днів. Про старт Мінцифри електронною поштою сповістить громади, які подали попередні заявки. Громади матимуть 10 робочих днів на остаточне подання заяв.

Після відбору громади отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, і лише тоді провайдери почнуть розбудовувати мережу. Ми закликаємо жителів через своїх голів громад звертатися до Мінцифри, щоб вже за кілька місяців отримати доступ до швидкісного оптичного інтернету.

Оптичний інтернет не тільки дасть можливість користуватися перевагами цифрової держави, а й допоможе захистити українців від ризиків коронавірусної хвороби. Щоб навчання, робота та спілкування з близькими були максимально безпечними та дистанційними.

Довідково

Цього тижня Урядом було ухвалено два важливих документи, розроблені Мінсоцполітики:

План невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства, розроблений на виконання Указу Президента, а також механізм отримання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на розвиток мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства осіб.

Також Мінсоцполітики доопрацьовано проект закону про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами), який надіслано до МЗС для подальшого внесення на розгляд Президенту України.

Міністерство цифрової трансформації України