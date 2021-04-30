Денис Шмигаль: Продовжуємо співпрацю з міжнародною спільнотою для подолання наслідків аварії на ЧАЕС

За участю Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня відбулося засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

До заходу долучилися Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, в. о. Міністра енергетики Юрій Вітренко та інші. Із відеозверненням також виступила Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Прем’єр-міністр наголосив, що подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції стало періодом напруженої і плідної спільної роботи багатьох національних і міжнародних колективів.

Глава Уряду зокрема відзначив вагомий прогрес, досягнутий під час виконання міжнародних проектів, пов’язаних зі зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворенням об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

«Завдяки надійній підтримці та розумінню міжнародної спільноти глобальних викликів, нам вдалося побудувати та ввести в експлуатацію Новий безпечний конфайнмент над об’єктом «Укриття» та сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 Чорнобильської АЕС. Ці об’єкти протягом 100 років надійно захищатимуть людей та довкілля від негативного впливу аварії», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, введення в експлуатацію цих об’єктів є важливими подіями у розвитку науково-технічного прогресу не тільки в Україні, але й у світі.

Денис Шмигаль також зауважив, що для подальшої співпраці з міжнародною спільнотою за ініціативою Уряду України 26 листопада 2020 року Рада директорів ЄБРР створила новий фонд — Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Під час засідання було оголошено, що фонд розпочав свою діяльність. ЄБРР також представив завдання та цілі РМСЧ, зокрема рішення, що мають бути ухвалені Асамблеєю на найближчу перспективу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України