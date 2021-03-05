03. 05. 2021
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Максим Степанов: «500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в Україну»

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500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в Україну. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, аби забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя», - зазначив Степанов.

Перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у розмірі 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Група компаній «Лекхім» є офіційним та ексклюзивним  постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні. Вакцина прибула в аеропорт «Бориспіль».

МОЗ України

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