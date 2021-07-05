07. 05. 2021
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Михайло Федоров: Ми скасуємо штамп у паспорті та довідку про прописку до ID-картки

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Реєстрація місця проживання — найпопулярніша держпослуга в Україні. Щомісяця нею користуються сотні тисяч українців. Проте сьогодні ця процедура є бюрократичною і занадто складною.

Зараз потрібно йти в декілька установ та очікувати в чергах, щоб отримати штамп у паспорті або папірець до ID-картки. Цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який переведе зміну місця реєстрації в онлайн. Послуга буде доступною як власникам паспортів-книжечок, так і ID-карток. Про це заявив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Громадському радіо":

"Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги".

За словами Михайла Федорова, кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а приблизно 1 млн людей не мають прописки взагалі. Новий законопроект зробить цю зміну місця реєстрації декларативною.

“На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу. Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн", — каже Віце-прем'єр-міністр.

Михайло Федоров зазначив, що після ухвалення законопроекту головним завданням чиновників буде не вимагання купи довідок, а перевірка місця проживання в онлайн-системі:

"Ми перекладаємо зберігання цих даних з українців на онлайн-систему. Це абсурд, коли держава вимагає в тебе документ, яким сама ж і володіє. Українці більше не витрачатимуть тижні свого часу, щоб просто повідомити державі, де вони живуть".

Міністерство цифрової трансформації України

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