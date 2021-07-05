Українські ковідні сертифікати дозволять подорожувати до ЄС в рамках безвізу.

Про це йшлося під час спільної наради Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Віце-прем'єр-міністра – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова та представників низки інших органів.

"Свобода пересування – одна з ключових свобод у рамках нашої євроінтеграції та дії безвізового режиму Україна-ЄС. Тому Україна першою звернулася до Єврокомісії, щоб домовитися про сумісність українського та європейського Цифрового сертифікату про імунітет від COVID-19. Ми офіційно розпочали цей діалог і наразі робота кипить. Рішення потрібно приймати швидко, щоб уже цього літа українці могли вільно подорожувати до ЄС", - наголосила Ольга Стефанішина.

Основні параметри ковідних сертифікатів уже розробили у Міністерстві цифрової трансформації України. При оформленні документа, звісно, буде надаватися перевага електронній формі, зокрема формату QR-коду. При цьому всі персональні дані будуть надійно захищені.

"Мінцифри відповідатиме за технічну частину розробки: відображення та валідацію через Дію ковідних сертифікатів. Ми зробимо отримання та використання сертифікату максимально безпечним, швидким та зручним для всіх громадян. Щоб українці в умовах пандемії мінімізували соціальні контакти та не витрачали час на додаткові походи до лікарів для отримання документів", — запевнив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Служба Віце-прем'єр-міністра України