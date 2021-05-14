Умовою формування якісного безпекового середовища є покращення реагування на заяви громадян, - Ігор Клименко

Умовою формування якісного безпекового середовища є покращення реагування на заяви громадян. Про це Голова Національної поліції України повідомив під час виступу на Всеукраїнському Форумі «Україна 30». Безпека країни». За його словами, поліцейські, окрім розкриття і розслідування злочинів, займаються профілактичною роботою з населенням.

«Ми впровадили чотирирівневу систему реагування, яка поділяє всі повідомлення в залежності від виду, ступеню загрози і часу, який минув з моменту скоєння правопорушення. Відповідно до цих ознак визначається пріоритет у реагуванні на повідомлення громадян», - зазначив Ігор Клименко.

Загалом вся інформація про безпекову ситуацію в державі акумулюється в ситуаційних центрах. Вони функціонують в усіх головних управліннях та центральному апараті Нацполіції. У випадку ускладнення оперативної обстановки чи виникнення надзвичайної ситуації фахівці в ситуаційних центрах координують та управляють всіма силами і засобами поліції.

Крім того, важливим питанням безпекового простору є формування розгалуженої системи відеонагляду. Як зазначив Ігор Клименко, нині поліція має доступ до майже 31 тисячі камер відеоспостереження.

«Завдяки системам відеонагляду вдалося розкрити понад третину злочинів. І практично кожне правопорушення розслідується із використанням відео з камер спостереження. Особливо цінними для поліції є камери з системою відеоаналітики. Таких в Україні понад 3300. За їх допомогою можна знайти розшукуваний автомобіль чи людину. Департамент кримінального аналізу має відповідні потужності», - повідомив Голова Нацполіції.

Підсумовуючи, Ігор Клименко зазначив, що наявність розгалуженої мережі відеоспостереження дозволить поліції оперативніше розкривати злочини та працювати на профілактику.

Національна поліція України