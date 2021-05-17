Мінекономіки: Роз’яснення щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне паливо

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2021 р. № 474 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №341 і від 9 грудня 2020 р. №1236» запроваджено встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне паливо.

Дія цієї постанови поширюється на автомобільні бензини та дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», а саме на: бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне

Вимоги до автомобільних бензинів та дизельного палива, у тому числі щодо їх позначення (маркування), визначено Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 927, відповідно до якого позначення (маркування) «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).

Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України