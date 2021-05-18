Заява МЗС України до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня 2021 року Україна відзначає День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та вшановує пам’ять понад 200 тисяч невинних жертв сталінського режиму. У 1944 році людей силоміць кинули в товарні ешелони й вивезли у віддалені райони Центральної Азії та Сибіру.

Депортація 1944 року була цілеспрямованою акцією антигуманного комуністичного режиму СРСР з метою знищення одного з корінних народів Криму. За різними оцінками лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померло більше 46% виселених кримських татар. У місцях спецпоселень кримських татар утримували у жорстоких умовах режиму комендантської години та використовували на важких виснажливих роботах на шахтах, лісоповалах, будівництві іригаційних каналів. Попри численні втрати упродовж наступних десятиліть кримські татари продовжували політичну боротьбу за право повернення на Батьківщину.

Через 70 років після депортації Росія відновила репресії щодо кримськотатарського народу, окупувавши Крим у 2014 році. Системні політичні переслідування, фізичний та психологічний тиск, витіснення незалежних ЗМІ, утиски за релігійною ознакою, позбавлення майнових та мовних прав, – усе це змусило понад 48 тисяч українських громадян, українців і кримських татар, залишити окупований півострів. 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії закріпив рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, визнавши його екстремістською організацією.

За сфабрикованими російськими окупантами кримінальними справами сотні громадян України, зокрема кримських татар, стали жертвами політичних репресій. Десятки ув’язнених за політично вмотивованими звинуваченнями незаконно утримуються в Криму і на території РФ.

Позиція України стосовно захисту європейських демократичних цінностей, прав і свобод людини залишається незмінною та непохитною. Україна захищає права кримськотатарського народу нарівні з правами всіх корінних народів, які проживають на українській території.

Україна закликає міжнародну спільноту засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму та визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

Ми також заохочуємо весь цивілізований світ долучатися до Кримської платформи та співпрацювати для розв'язання нагальних політичних, безпекових, правових, економічних та гуманітарних проблем, до яких призвела окупація Криму Російською Федерацією.

«Скільки їх,

Тих, хто мужньо боровсь

За свободу,

Полягло у борні

За священне за право своє!

Щоб вернуть на віки

Чесне ім’я мойого народу

І сказати усім: Ми – живі,

Ми не вмерли, ми – є».

Аблязіз Вєлієв, кримськотатарський поет, перекладач, журналіст

Міністерство закордонних справ України