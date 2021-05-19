В Україні запровадили продаж земельних ділянок через електронні аукціони

Сьогодні, 18 травня, Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №2195, який запроваджує обов’язковий продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони. За це рішення проголосувало 272 народні депутати.

«Ця законодавча ініціатива є важливим етапом в рамках проведення земельної реформи, оскільки забезпечує прозорий продаж земельних ділянок через електронні аукціони. Відтак, кожен українець отримає можливість взяти участь в аукціоні та придбати землю для започаткування свого фермерського господарства. Земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу в мережі Інтернет», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За результатами аукціону буде заключатися договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.

Основні новації законопроекту:

обов’язковість продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони;

публікація усіх документів, які стосуються торгів та земельних ділянок, в електронній торговій системі в режимі реального часу через мережу інтернет, що є загальнодоступною та відкритою і забезпечує підвищення ефективності організації та проведення земельних торгів;

прозоре та ефективне розпорядження землями державної та комунальної власності.

Реалізація законопроекту удосконалить механізми та процедури продажу та передачі в користування земель державної та комунальної власності, прискорить процеси продажу земель, підвищить економічну ефективність проведення таких аукціонів, що збільшить надходження до державного та місцевих бюджетів.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України