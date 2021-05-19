Мінцифри: Змінити прописку онлайн у Дії можна в кілька кліків. Наступний крок — скасування штампа про реєстрацію

Зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших послуг в Україні. Відтепер українці зможуть змінити прописку за 15 хвилин онлайн на порталі Дія — без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Послугу презентували під час Diia Summit 2.0 17 травня. Її реалізували Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство внутрішніх справ України.

Уже зараз Мінцифри спільно з МВС запроваджують експериментальний проект з електронною зміною реєстрації місця проживання. До нього вже доєднались Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг і Маріуполь, а впродовж року послуга буде доступна по всій території України.

"Це одна з найпопулярніших держпослуг, але її було складно отримати. Складність полягала саме в реєстрах громад. Вони обмінювалися інформацією лише на папері та не були пов'язані між собою. Це неефективно, незручно та дорого. Тому ми розробили модуль на базі Демографічного реєстру, який їх об’єднує. Це дозволить за декілька секунд надіслати необхідну інформацію, а отже, надавати максимально швидкі послуги українцям”, — розповів Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі “Українського радіо”.

Для експериментального проекту потрібна буде тільки ID-картка та Дія. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який на рівні держави закріпить декларативну прописку. Після його ухвалення послуга буде доступна також і власникам паспортів-книжечок. Цим законопроектом скасують “штамп про прописку” та довідку про місце проживання, яку з собою носять власники ID-картки. Крім того, більше не треба буде ходити у військкомат або ЦНАП із документами на житло.

Реєстрація не впливатиме на життєві ситуації. Оформлювати пенсію, документи чи отримувати медичну допомогу можна буде, не прив’язуючись до місця реєстрації.

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти на портал Дія, у списку послуг знайти зміну реєстрації проживання й заповнити за 10-15 хвилин заяву. Власник житла має підтвердити запит і дати дозвіл на реєстрацію в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби.

Реєстрацію місця проживання дитини Мінцифри презентувала онлайн ще на першому Diia Summit. Тоді пілотним містом став Харків. Зараз ми розширюємо послугу на нові міста — Кривий Ріг, Вінницю, Маріуполь, Луцьк та Рівне. Потрібно зазначити, що дитина до 14 років може бути зареєстрована лише за адресою своїх батьків, а житло, в якому заявник хоче зареєструвати дитину онлайн, не має перебувати в іпотеці або довірчій власності.

Мінцифри вдячна донорам та партнерам, які підтримали цю послугу та курс України на цифровізацію загалом. Серед них — EGAP, SURGE, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України та Державна міграційна служба України. Кожна з презентованих послуг на Diia Summit 2021 — наше спільне досягнення і робота великої команди, яка над ними працювала. Разом із вами ми будуємо цифрову державу з найзручнішими та найшвидшими онлайн-послугами.

Міністерство цифрової трансформації України