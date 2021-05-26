Роман Абрамовський: Наше першочергове завдання – запобігати утворенню стихійних сміттєзвалищ на узбережжях річок

Міністр повідомив, що протягом року, українською стороною було проведено колосальний об’єм робіт, аби в майбутньому не допустити повторення випадків забруднення Тиси твердими побутовими відходами. Однак, вочевидь, цих заходів виявилося не достатньо. Ситуація докорінно не змінилася.

Після цьогорічних весняних паводків, по Тисі та її притокам знову можна вивчати сучасні споживчі звички Закарпаття: пластикові пляшки, пакети, засоби індивідуального захисту – всі ці відходи сформували нові затори. З початку року в басейні річки Тиса вже було виявлено 42 несанкціонованих сміттєзвалища.

«Наше першочергове завдання – запобігати утворенню стихійних сміттєзвалищ на узбережжях річок, а не щороку відчайдушно боротися з наслідками. Тому що ліквідовувати завжди в рази дорожче, ніж запобігати», - наголосив Роман Абрамовський.

Вирішити проблему можна лише комплексно, при максимальній координації між всіма органами влади. Задля сталого управління твердими побутовими відходами в регіоні, першочергово необхідно:

Розробити та затвердити схеми санітарного очищення населених пунктів;

Сформувати перелік земельних ділянок, які потенційно можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів будівництва комплексів з переробки побутових відходів;

Змінювати усталені побутові звички населення.

За результатами наради Міністр надав низку доручень керівникам відповідних органів.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України