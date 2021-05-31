Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 травня в Україні зафіксовано 1 703 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 58, медпрацівників – 11).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 147 581 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 021 806
|
отримали одну дозу, усього
|
1021804
|
отримали дві дози, усього
|
125777
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
486818
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
121816
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
61007
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351941
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
6 168
|
отримали одну дозу, усього
|
5828
|
отримали дві дози, усього
|
340
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
190
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5836
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
42
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
100
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 60 мобільними бригадами з імунізації та 120 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
810
|
|64
|
|
4934
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16224
|
|
8822
|
|
1176
|
|
6226
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2202494
|
|
2041082
|
|
50536
|
|
10 180 777
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2202494
|
1022
|
50536
|
64
|
2041082
|
4934
|
м. Київ
|
206437
|
63
|
5092
|
9
|
166688
|
650
|
Вінницька
|
70512
|
23
|
1665
|
2
|
66398
|
291
|
Волинська
|
61286
|
40
|
1153
|
2
|
57324
|
121
|
Дніпропетровська
|
133514
|
134
|
4162
|
18
|
121215
|
307
|
Донецька
|
89254
|
42
|
2233
|
0
|
83178
|
217
|
Житомирська
|
87643
|
42
|
1741
|
0
|
84047
|
82
|
Закарпатська
|
61635
|
4
|
1589
|
1
|
58941
|
25
|
Запорізька
|
102779
|
69
|
2345
|
10
|
95775
|
346
|
Івано-Франківська
|
86188
|
23
|
2059
|
0
|
82675
|
24
|
Київська
|
125176
|
58
|
2683
|
0
|
119126
|
212
|
Кіровоградська
|
20283
|
3
|
795
|
2
|
17456
|
240
|
Луганська
|
26090
|
13
|
886
|
0
|
23779
|
8
|
Львівська
|
135905
|
46
|
3560
|
3
|
129210
|
113
|
Миколаївська
|
68604
|
107
|
1802
|
3
|
65209
|
156
|
Одеська
|
139511
|
17
|
2898
|
1
|
129408
|
749
|
Полтавська
|
76931
|
16
|
1786
|
2
|
73376
|
1
|
Рівненська
|
78212
|
51
|
1169
|
1
|
74851
|
5
|
Сумська
|
76910
|
43
|
1289
|
0
|
73547
|
72
|
Тернопільська
|
69463
|
32
|
1179
|
1
|
65889
|
182
|
Харківська
|
146815
|
68
|
3276
|
5
|
134812
|
706
|
Херсонська
|
34781
|
28
|
1069
|
0
|
31194
|
66
|
Хмельницька
|
87963
|
6
|
1800
|
0
|
83142
|
55
|
Черкаська
|
80656
|
59
|
1233
|
0
|
74158
|
235
|
Чернівецька
|
79246
|
24
|
1767
|
4
|
76252
|
27
|
Чернігівська
|
56700
|
11
|
1305
|
0
|
53432
|
44