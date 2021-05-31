31. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 травня в Україні зафіксовано 1 703 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 58, медпрацівників – 11).  

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 147 581 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

1 021 806

отримали одну дозу, усього

1021804

отримали дві дози, усього

125777

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

486818

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

121816

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

61007

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351941

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

6 168

отримали одну дозу, усього

5828

отримали дві дози, усього

340

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

190

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5836

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

42

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

100

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 60 мобільними бригадами з імунізації та 120 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

810
  • летальних випадків –84
 64
  • одужало (особи) –

4934

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16224
  • методом ПЛР —

8822
  • методом ІФА —

1176
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

6226

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2202494
  • одужало (особи) –

2041082
  • летальних випадків –

50536
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 180 777

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2202494

1022

50536

64

2041082

4934

м. Київ

206437

63

5092

9

166688

650

Вінницька

70512

23

1665

2

66398

291

Волинська

61286

40

1153

2

57324

121

Дніпропетровська

133514

134

4162

18

121215

307

Донецька

89254

42

2233

0

83178

217

Житомирська

87643

42

1741

0

84047

82

Закарпатська

61635

4

1589

1

58941

25

Запорізька

102779

69

2345

10

95775

346

Івано-Франківська

86188

23

2059

0

82675

24

Київська

125176

58

2683

0

119126

212

Кіровоградська

20283

3

795

2

17456

240

Луганська

26090

13

886

0

23779

8

Львівська

135905

46

3560

3

129210

113

Миколаївська

68604

107

1802

3

65209

156

Одеська

139511

17

2898

1

129408

749

Полтавська

76931

16

1786

2

73376

1

Рівненська

78212

51

1169

1

74851

5

Сумська

76910

43

1289

0

73547

72

Тернопільська

69463

32

1179

1

65889

182

Харківська

146815

68

3276

5

134812

706

Херсонська

34781

28

1069

0

31194

66

Хмельницька

87963

6

1800

0

83142

55

Черкаська

80656

59

1233

0

74158

235

Чернівецька

79246

24

1767

4

76252

27

Чернігівська

56700

11

1305

0

53432

44
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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