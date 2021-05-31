Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 травня в Україні зафіксовано 1 703 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 58, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 147 581 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 021 806 отримали одну дозу, усього 1021804 отримали дві дози, усього 125777 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 486818 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 121816 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 61007 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351941 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 6 168 отримали одну дозу, усього 5828 отримали дві дози, усього 340 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 190 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 5836 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 42 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 100 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 60 мобільними бригадами з імунізації та 120 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 810 летальних випадків –84 64 одужало (особи) – 4934 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16224 методом ПЛР — 8822 методом ІФА — 1176 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 6226 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2202494 одужало (особи) – 2041082 летальних випадків – 50536 проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777