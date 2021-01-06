Міненерго: Ринок здатний самостійно диверсифікувати імпорт та маршрути постачання нафтопродуктів

Під головуванням Міністра енергетики Германа Галущенка відбулася нарада, на якій обговорили питання стабільного постачання нафтопродуктів на ринок України. У нараді взяли участь представники Мінекономіки, Укрзалізниці, Адміністрації морських портів, виробники та трейдери нафтопродуктів і скрапленого газу, профільні асоціації.

У ході наради виробники запевнили, що мають достатній потенціал для нарощення виробництва нафтопродуктів, виробничим потужностям знадобиться близько 10 днів для виходу на потрібні обсяги. Представники Укрзалізниці та АМПУ, у свою чергу, підтвердили готовність до збільшення обсягів перевезень та перевалки ресурсів у разі необхідності.

«Ми тримаємо руку на пульсі. Будь-яка непрогнозована ситуація щодо обмеження імпорту не повинна призвести до кризових явищ на ринку. Наші виробники готові збільшувати виробництво. Міненерго також готове швидко реагувати, щоб не залишити стратегічні підприємства і споживачів без нафтопродуктів. Водночас, якщо не виникатиме кризових явищ, ринок здатний самостійно врегулювати питання диверсифікації імпорту та маршрутів постачання нафтопродуктів», - наголосив профільний заступник Міністра енергетики Максим Немчинов.

Окремим напрямом для зменшення залежності від імпортних постачань нафтопродуктів є формування резервів нафти та нафтопродуктів. У даний час Міненерго разом з Держрезервом та іншими центральними органами виконавчої влади за участі фахівців Енергетичного співтовариства розробляють законопроект «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів».

Міністерство енергетики України