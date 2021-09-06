09. 06. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Вперше за 50 років Україна розпочинає масштабну комплексну реформу лісової галузі

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

На форумі «Україна-30. Екологія» Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський презентував концепцію реформування та розвитку лісового господарства в Україні.

 «Розмір площ українських лісів займає одне з останніх місць у Європі та становить близько 16 % території. Аби дізнатися точну інформацію про їх кількість, видовий склад, обсяг деревини по кожній із досліджуваних ділянок - ми проведемо національну інвентаризацію лісів та екстраполюємо ці дані на всі лісові ресурси України. Це є усталеною європейською практикою проведення інвентаризації. Однак варто не забувати і про розвиток та збереження біорізноманіття, пралісів, природно-заповідного фонду, червонокнижних видів тварин та рослин, які у більшості випадків мешкають у лісах, про 100 000 працівників лісового господарства та галузі деревообробки. Лісова сфера давно потребує масштабної реформи, яка докорінно змінить систему управління лісами, запровадить кращі європейські практики та зробить галузь прозорою», - зазначив Роман Абрамовський.

У процесі реформування  лісового господарства Міндовкілля враховує всі аспекти - екологічні та економічні. Адже в Україні збереглось не тільки близько 90 000 га пралісів, але і багато інших цінних старих лісів. Від них критично залежить збереження біорізноманіття.

Заходи у цьому напрямку прописані у проекті Державної стратегії управління лісами до 2035 року. Документ наразі проходить процедуру погодження у органів влади. Він передбачає:

●    розділення функцій Держлісагентства;

●    адаптацію лісів до зміни клімату;

●    збереження біорізноманіття;

●    збільшення лісистості;

●    запобігання пожежам;

●    цифрову трансформацію лісової галузі.

При цьому вже зроблено ряд кроків, зокрема: 

●    Україна відмовилась від суцільних рубок у Карпатах та запровадила охоронні зони для рідкісних видів при проведенні рубок. Торік Уряд заборонив суцільні санітарні рубки у найбільш цінних природних лісах Карпат;

●    Міндовкілля працює над наданням статусу природно-заповідного фонду найбільш цінним лісам – у 2020 році ми отримали погодження на створення двох національних парків на більш ніж 30 000 га лісів і плануємо продовжувати цю роботу;

●    Україна вперше проведе повноцінну інвентаризацію лісів. Національна інвентаризація лісів за останній рік пройшла шлях від ідеї до прийнятого Закону та Порядку проведення і вже стартувала в цьому році;

●    Втілюємо у життя заходи для покращення матеріально-технічного забезпечення підприємств. Це дозволить  зробити управління лісовими ресурсами ще більш сталим і відійти від суцільних до вибіркових рубок. Для цього ми звернулися до Мінфіну, аби зменшити відрахування чистого прибутку лісових господарств до загального фонду державного бюджету;

●     Вагому увагу приділяємо боротьбі з лісовими пожежами, аби не повторити минулорічний досвід, коли Україна втратила велику площу лісів. Ми розробили Стратегію запобігання лісовим пожежам, яку вже частково впроваджуємо у життя - на сьогодні держпідприємства лісової галузі постійно забезпечуються новим обладнанням, технікою для протипожежного спостереження за лісами, для оперативного виявлення та запобігання пожежам.

Нагадаємо, що у перший день форуму Президент України Володимир Зеленський дав старт масштабному озелененню країни, підписавши відповідний Указ.

 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2021 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        