Вперше за 50 років Україна розпочинає масштабну комплексну реформу лісової галузі

На форумі «Україна-30. Екологія» Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський презентував концепцію реформування та розвитку лісового господарства в Україні.

«Розмір площ українських лісів займає одне з останніх місць у Європі та становить близько 16 % території. Аби дізнатися точну інформацію про їх кількість, видовий склад, обсяг деревини по кожній із досліджуваних ділянок - ми проведемо національну інвентаризацію лісів та екстраполюємо ці дані на всі лісові ресурси України. Це є усталеною європейською практикою проведення інвентаризації. Однак варто не забувати і про розвиток та збереження біорізноманіття, пралісів, природно-заповідного фонду, червонокнижних видів тварин та рослин, які у більшості випадків мешкають у лісах, про 100 000 працівників лісового господарства та галузі деревообробки. Лісова сфера давно потребує масштабної реформи, яка докорінно змінить систему управління лісами, запровадить кращі європейські практики та зробить галузь прозорою», - зазначив Роман Абрамовський.

У процесі реформування лісового господарства Міндовкілля враховує всі аспекти - екологічні та економічні. Адже в Україні збереглось не тільки близько 90 000 га пралісів, але і багато інших цінних старих лісів. Від них критично залежить збереження біорізноманіття.

Заходи у цьому напрямку прописані у проекті Державної стратегії управління лісами до 2035 року. Документ наразі проходить процедуру погодження у органів влади. Він передбачає:

● розділення функцій Держлісагентства;

● адаптацію лісів до зміни клімату;

● збереження біорізноманіття;

● збільшення лісистості;

● запобігання пожежам;

● цифрову трансформацію лісової галузі.

При цьому вже зроблено ряд кроків, зокрема:

● Україна відмовилась від суцільних рубок у Карпатах та запровадила охоронні зони для рідкісних видів при проведенні рубок. Торік Уряд заборонив суцільні санітарні рубки у найбільш цінних природних лісах Карпат;

● Міндовкілля працює над наданням статусу природно-заповідного фонду найбільш цінним лісам – у 2020 році ми отримали погодження на створення двох національних парків на більш ніж 30 000 га лісів і плануємо продовжувати цю роботу;

● Україна вперше проведе повноцінну інвентаризацію лісів. Національна інвентаризація лісів за останній рік пройшла шлях від ідеї до прийнятого Закону та Порядку проведення і вже стартувала в цьому році;

● Втілюємо у життя заходи для покращення матеріально-технічного забезпечення підприємств. Це дозволить зробити управління лісовими ресурсами ще більш сталим і відійти від суцільних до вибіркових рубок. Для цього ми звернулися до Мінфіну, аби зменшити відрахування чистого прибутку лісових господарств до загального фонду державного бюджету;

● Вагому увагу приділяємо боротьбі з лісовими пожежами, аби не повторити минулорічний досвід, коли Україна втратила велику площу лісів. Ми розробили Стратегію запобігання лісовим пожежам, яку вже частково впроваджуємо у життя - на сьогодні держпідприємства лісової галузі постійно забезпечуються новим обладнанням, технікою для протипожежного спостереження за лісами, для оперативного виявлення та запобігання пожежам.

Нагадаємо, що у перший день форуму Президент України Володимир Зеленський дав старт масштабному озелененню країни, підписавши відповідний Указ.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України