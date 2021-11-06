Уряд підтримав законопроект про захист прав інтелектуальної власності

9 червня на черговому засіданні Уряду схвалено законопроект “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права. Документ спрямований на адаптацію законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав до стандартів Європейського Союзу.

Зокрема, документом передбачені такі зміни:

спрощення для правовласників процедури вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;

передбачення автоматичного набуття роботодавцями і замовниками прав на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення;

розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства;

отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;

посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

Ухвалення законопроекту забезпечить приведення договірних відносин законодавства України до стандартів ЄС, реалізацію взаємодії організацій колективного управління з правовласниками і користувачами та посилення відповідальності за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.

Міністерство економіки України