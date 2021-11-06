11. 06. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Уряд підтримав законопроект про захист прав інтелектуальної власності

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

9 червня на черговому засіданні Уряду схвалено законопроект “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права. Документ спрямований на адаптацію законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав до стандартів Європейського Союзу.

Зокрема, документом передбачені такі зміни:

  • спрощення для правовласників процедури вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;
  • передбачення автоматичного набуття роботодавцями і замовниками прав на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення;
  • розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства;
  • отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;
  • посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

Ухвалення законопроекту забезпечить приведення договірних відносин законодавства України до стандартів ЄС, реалізацію взаємодії організацій колективного управління з правовласниками і користувачами та посилення відповідальності за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.

 Міністерство економіки України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2021 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        