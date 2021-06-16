Мінцифри: Застосунок Вдома більше не потрібно завантажувати при поверненні з-за кордону в Україну

Цього тижня всі області України перейшли в “зелену” епідеміологічну зону, а це означає послаблення карантинних обмежень. Згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок Вдома при поверненні з-за кордону до України.

Мінцифри, МОЗ, МВС та Центр громадського здоров’я запустили застосунок Вдома у квітні минулого року. Мінцифи розробило технічну частину. Застосунок забезпечив людям можливість проходити самоізоляцію вдома у зручних умовах. За цей час його завантажили майже 1 млн людей.

Ним користувалися ті, хто поверталися з-за кордону. Адже згідно із постановою Уряду, для людей, що прибули з-за кордону, діяла вимога пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Для людей, що повернулися з-за кордону, встановлення Вдома було добровільним. Завдяки застосунку пройти самоізоляцію можна було у обраному людиною місці. Цей період можна було провести у визначеному місці обсервації, наприклад готелі. Або ж надіслати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу, щоб завершити самоізоляцію.

Незважаючи на те, що застосунок наразі не буде використовуватися при перетині кордону в Україну, дотримання карантинних обмежень і протиепідемічних заходів досі залишаються необхідними.

Міністерство цифрової трансформації України,