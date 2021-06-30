Уся краса української природи тепер на одному сайті, – Міндовкілля

В Україні презентували сайт WOWNATURE.IN.UA. На ньому зібрана найважливіша інформація про національні природні парки та заповідники країни. Зараз сайт працює у beta-версії. Протягом декількох тижнів його тестуватимуть користувачі. Зовсім скоро з’явиться англомовна версія.

«Створення такого сайту - це ще один крок до популяризації наших національних природних парків. Ми поступово рухаємося до того, щоб природно-заповідний фонд мав необхідну цифрову інфраструктуру європейського зразка. Все більше туристів, не лише українців, а й іноземців, мають пересвідчитися, що Україна дивовижна і комфортна для подорожей», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Вперше шанувальники природи, дослідники та мандрівники зможуть в одному місці побачити актуальну інформацію про всі національні парки та заповідники. Користувач тут може знайти парк за цікавою йому активністю – сплави, скелелазіння, споглядання за птахами, веломандрівки тощо. Загалом для відвідувачів зібрано 28 типів різноманітних активностей.

Спланувати мандрівку можна, прокладаючи маршрути між цікавими місцями в одному або кількох парках. Усі цікаві місця нанесені на онлайн-карту і розділені на зручні фільтри – озера, гори, річки, історичні пам’ятки, печери, кемпінги, водоспади тощо.

База продовжує наповнюватись, і найближчим часом розробники обіцяють ще одну дуже зручну для всіх опцію – можливість побачити на карті всі облаштовані туристичні шляхи. Це дозволить мандрівнику завантажити собі на мобільний пристрій маршрут для пішої, велосипедної чи кінної прогулянки.

Просвітництво – ще один важливий блок на сайті. Тут можна прочитати, як посадити власний мікроліс, вражаючі історії про те, як команди науковців спостерігають за птахами під час їхніх міграцій, популярно пояснюють, чому не можна галасувати в сезон тиші тощо. А ще безліч корисної інформації про правила безпеки в парках, можливості для волонтерів та дослідників (як професійних, так і аматорів).

Сайт розроблений у рамках проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», що фінансується Урядом Німеччини через Кредитну установу для відбудови KfW.

Вебсайт проєкту: snpa.in.ua.

Також, інформацію викладено на сайті Міндовкілля за посиланням: /timeline/Znaydit-sviy-park.html

Довідково

Тендер на розробку wownature.in.ua виграла та реалізувала команда фахівців: дизайн – Happy Design Pro, розробка сайту – SiteGist, контент – Protsyk.Kryzhanivska. У рамках проекту команда розробить ще 8 сайтів для цільових парків та заповідників, а також фотобази, промоційні відеоролики.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України