Олексій Чернишов: Уряд схвалив законопроект щодо забезпечення умов для покращення питної води

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Мінрегіоном законопроект «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022-2026 роки. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Уряд створює можливості для покращення якості питної води. Зокрема, щойно на засіданні Кабінету Міністрів було схвалено законопроект про забезпечення відповідних умов. Адже проблема існує і давно — в Україні в аварійному стані перебувають 35% водопровідних мереж та 38% мереж водовідведення, відтак якість води викликає питання. Водночас у деяких областях досі спостерігається подача води за графіком чи використання привозної. Тож належне фінансування заходів із забезпечення населення якісною питною водою, а це, зокрема, фінансування будівництва, реконструкції, капітального ремонту водопровідних мереж, очисних споруд, мереж водовідведення тощо, – це надважливе завдання держави. І ми розраховуємо на підтримку народних депутатів у цьому питанні», – наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Згідно із законопроектом, на заходи із забезпечення населення питною водою у 2022-2026 роках планується фінансування близько 28,5 млрд гривень. З них понад 16 млрд – кошти державного бюджету, ще 11 млрд грн – з інших джерел. У 2022 році йдеться про фінансування у розмірі понад 3 млрд гривень на вказані цілі.

«Розроблений Мінрегіоном за активної участі Асоціації міст України законопроект, який був сьогодні схвалений Урядом, дасть громадам додатковий і ефективний інструмент для забезпечення споживачів якісною питною водою», – зазначив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Після схвалення Урядом законопроект буде передано на розгляд відповідного Комітету Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки.

Міністерство розвитку громад та територій України