В Україні буде проведено інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об’єктів комунальної та держвласності

В Україні проведуть інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об’єктів державної і комунальної власності, що знаходяться на території тергромад. Про це повідомив очільник Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час наради з представниками міністерств, інших ЦОВВ та облдержадміністрацій щодо виконання рішення РНБО «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади». У заході, зокрема, взяли участь представники Міндовкілля, Держгеонадра, ДПС, Держгеокадастру, Мін’юсту, Мінекономіки, Мінагрополітики, Фонду Держмайна, Держводагентства та Держлісагенства.

«Згідно з інформацією від Міндовкілля, Держводагентства та Держлісагентства щодо об’єктів поверхневих вод, основних характеристик лісництв та територій, яку вони займають, наразі виникла необхідність проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об’єкти та здійснення заходів з їх оцифровування», – зазначив Олексій Чернишов.

Своєю чергою, заступник Міністра В’ячеслав Негода наголосив, що «задача наразі – скоординувати роботу, створити дорожню карту по кожному напрямку та визначити терміни виконання. Для цього ми повинні з’ясувати, які є проблеми, і що потрібно зробити на рівні центральної влади».

Зазначимо, за підсумками наради учасники погодили рішення щодо створення комісій на регіональному рівні із залученням представників галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Довідково

Нараду проведено за дорученням Прем’єр-міністра України з метою чіткої організації виконання завдань, визначених пунктом 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 р. «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року №180/2021.

Міністерство розвитку громад та територій України