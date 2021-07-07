Стратегічна перспектива до 2030 року – економіка інновацій та технологій, - Олексій Любченко

Глобальні завдання для розвитку української економіки – вирватися з «пастки» нинішньої економічної моделі. А драйверами на наступні роки для України повинні бути інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал. Також це цифровізація різних секторів вітчизняної економіки. Про це розповів Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Любченко на Всеукраїнському форумі Україна 30, вектори зовнішньої політики України.

«Як Міністр економіки заявляю, що на перше місце ми повинні поставити роль міцної ринкової економіки. Адже у світі нас сприймають такими, якими ми є вдома. Ми розуміємо, що у світі стрімко відбувається формування нової глобальної «постковідної» світової економіки. Їй будуть властиві нові баланси сил, сформуються нові центри економічного, цифрового та технологічного впливу. У цьому «новому світі» суб’єктними будуть лише нації та країни, що свідомо консолідуватимуть свої сили для реалізації власного потенціалу», - зазначив Олексій Любченко.

За його словами, на превеликий жаль, Україна за останні 5-10 років залишається гравцем на сировинних ринках і ця тенденція не змінюється в останні роки. Наша країна у п’ятірці експортерів агропродукції, у десятці на ринку металу, але обсяги валютних надходжень від експорту продовжують бути залежними від кон’юнктури та цін на світових товарних ринках.

«Саме тому сьогодні Міністерство економіки України радикально переглядає підходи до складових економічного розвитку за рахунок науки, інновацій, виробництва. А стратегічною перспективою до 2030 року є структурна модернізація економіки, яка заснована саме на інноваціях, технологіях та адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів», - повідомив Олексій Любченко.

Також Перший віце-прем’єр-міністр – Міністра економіки України Олексій Любченко повідомив про перспективи економіки України: «Для України цей та наступні роки стануть роками зростання. Ми прогнозуємо близько 4 % росту економіки. Інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій – 6-8 %, буде збережено цінову та валютно-курсову стабільність».

Міністерство економіки України